İki çocuk annesi üniversiteyi birincilikle bitirdi

Bedir ALTUNOK / KARS, () - KARS’ta yaşayan 2 çocuk annesi Ayşe Ersoy (37), Kafkas Üniversitesi Kazım Karabekir Meslek Yüksek Okulu Geleneksel El Sanatları Bölümü'nü birincilikle bitirdi. Ersoy’un oğlu Mehmet Burak, ortaokuldan, kızı Suay Ersoy da ilkokuldan mezun oldu. Anne Ersoy, "İki çocuğumla aynı anda mezun olmanın sevincini yaşıyorum. Hem okul hem de bölüm birincisi olduğum için gururluyum” dedi.

Gaziantep’te görev yaparken Kars İl Jandarma Komutanlığı’na adanan Uzman Jandarma Bahri Ersoy ve iki çocuğuyla birlikte kente gelen Ayşe Ersoy, 3 yıl önce girdiği üniversite sınavını kazandı. Kafkas Üniversitesi Kazım Karabekir Meslek Yüksek Okulu Geleneksel El Sanatları Bölümünü okuyan Ayşe Ersoy hem bölüm hem de okul birincisi oldu. Anne Ersoy’la birlikte oğlu Mehmet Burak Fevzi Paşa Ortaokulu'nu, kızı Suay ise Atatürk İlkokulu’nu bitirdi. Anne ve iki çocuğu aynı anda mezun olmanın sevincini birlikte tattılar.

ÇOCUKLARIYLA MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI

Oğlu ve kızıyla Kafkas Üniversitesi’nin Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumu’nda düzenlenen mezuniyet töreninde bir araya gelen Ayşe Ersoy, birincilik belgesini Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu’dan aldı. Birincilik kürsüsüne de plaket çakan Ayşe Ersoy, bölüm hocaları, sınıf arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ailesiyle buluştu. Burak ve Suay annelerini öperek başarısını kutladı. Ersoy, başarısında eşi ve çocuklarının çok emeği olduğunu söyledi.

İKİNCİ ÜNİVERSİTESİNİ BİTİRDİ

Burdur Süleyman Demirel Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu (MYO) Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nü 2000’de bitirdiğini ifade eden Ayşe Ersoy, “Vaktimi değerlendirmek ve kendimi geliştirmek için okumak istedim. Şu anda okuduğum bölümü de birincilikle bitirdim. Oğlum ortaokulu kızım da ilkokulu bitirdi, ben de üniversite mezunu oldum. Böylelikle aynı anda mezun olmuş olduk. Hedefim ise inşallah dikey geçiş sınavına gireceğim ve eşimin tayinci olması nedeniyle gittiğim yerde 4 yıllık bölüme geçip eğitime devam etmek istiyorum. Kars’ta okumaktan büyük keyif aldım. Hocalarım arkadaşlarımla güzel bir dönem geçirdik. Özellikle eşim ve çocuklarım çok destek oldular. Daha doğrusu hepimiz birbirimize destek olduk” diye konuştu.

Annesinin okul birinciliği için her gün çalıştığını söyleyen Mehmet Burak, “Annem okul birincisi olmak için her gün çalışıyordu. Sabah akşam çalışıyordu ama bizimle de ilgileniyordu. Sabahları hep birlikte evden çıkıyorduk. Babam işe biz de okullarımıza gidiyorduk. Annem akşamları bizimle de güzel ilgileniyordu. Hem kendi ders çalışıyordu hem de bizi çalıştırıyordu” dedi.

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