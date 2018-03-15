İki üniversite diplomasını duvara asıp dövmeci oldu

BURSA'da iki üniversite bitiren Tarkan Acar (25), istediği işi bulamayınca dövmecilik yapmaya başladı.

Önce 2011 yılında başladığı Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümünü ardından Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü bitiren Tarkan Acar, mezun olur olmaz iş aramaya başladı. Ancak, iş başvurularından eli boş dönen Tekin Acar, iş aramaktan vazgeçip lise yıllarında hobi olarak da yaptığı dövmeciliğe yöneldi. Acar arkadaşlarıyla dövme stüdyosu açarak hobisini profesyonelliğe dönüştürdü.

Mezun olunca iş başvuruları yaptığını, ancak eli boş döndüğünü belirten Tarkan Acar, "Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığını bitirdikten sonra iş hayatına atılmak istedim. Bu da tıpkı okulu bitirmek gibi çok basit olmadı. Çeşitli iş aramalar, CV hazırlamalar, mülakatlara gitmeler gibi pek çok süreçten geçtim. Gidip eli boş dönmek biraz can sıkıcıydı. Özel sektörde iş bulabilmek için sürekli kendimi geliştirmem gerekiyordu. Kendime bir şeyler daha katmak adına Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümüne başladım. Bu üniversite eğitimimi de bitirdim ve tekrar bir işe girmek için araştırmalara başladım. Sonuta 2 üniversite bitirmiş olsam da uygun koşullarda iş bulmak gerçekten çok zor. Ne kadar başvurusu yaparsam yapayım istediğim gelir ve istediğim çalışma koşullarını hiçbir zaman elde edemedim" dedi.

'İLK BAŞTA YAPMAM GEREKENİ, EN SON YAPTIM'

Arkadaşlarıyla bir araya gelerek dövme stüdyosu açan Acar, bunu en başta yapması gerektiğini belirterek, "Dövme, lise eğitiminin son dönemlerinde hobi olarak yaptığım bir şeydi. Arkadaşlarımla beraber bir stüdyo açtık ve devamını başarıyla getirdik. Çalışma şartları olarak bakarsak satış danışmanlığı, garsonluk gibi klasik işlerde çalışmaktansa çalışma saatlerini kendi belirlediğim, randevularımı uyku zamanlarıma göre ayarladığım dövmecilik benim için çok daha iyi bir meslek. Klasik işlerde normal şartlarda 8 saat olarak geçen çalışma süresi özel sektörde 10 saat 12 saat gibi sürelere ulaşabiliyor. Yeri geliyor gece yarısı evinize dönüyorsunuz. Tüm bu sebeplerle en başında yapmam gereken şeyi en sonunda yaparak sevdiğim işe yöneldim. Üniversitelerin yine de bana genel kültür olarak çok şey kattığını düşünüyorum" diye konuştu.



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