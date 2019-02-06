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İki Rus savaş gemisi peş peşe boğaz'dan geçti

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,()-RUS savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti.  Rusya'nın Karadeniz filosuna ait olan 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov ' ve 151 borda numaralı 'Azov' saat 16.00 sıralarında Karadeniz'den...

İki Rus savaş gemisi peş peşe boğaz'dan geçti

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,()-RUS savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti. 
Rusya'nın Karadeniz filosuna ait olan 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov ' ve 151 borda numaralı 'Azov' saat 16.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan gemilere sahil güvenlik botları da eşlik etti. 4 yıl önce bir askerin omzunda füze ile geçiş yapması nedeniyle gündeme gelen 158 borda numaralı savaş gemisinde bu kez bir Rus askerinin geminin ön bölümünde silah ile sipere yatması dikkat çekti.
Savaş gemilerinden çok sayıda askerin güvertede boğaz kıyısını izlediği bazı askerlerin ise geminin ön ve arka kısmında silahlı nöbet tuttuğu  görüldü. Yaklaşık 1,5 saate boğaz geçişini tamamlayan 2 gemi, Marmara Denizi'ne açıldı.

(FOTOĞRAF)

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