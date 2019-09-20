İki otobüsün bagajından çıkan 1,5 ton kaçak balık imha edildi

ANKARA'nın Akyurt ilçesinde yol kontrolünde durdurulan iki otobüsün bagajında nakil ve sevk belgeleri bulunmayan, ayrıca avlanma boy yasağına uymayan toplam 1,5 ton balık ele geçirilerek, imha edildi.Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; bakanlık ile jandarma ekipleri, dün gece saatlerinde Ankara-Çankırı karayolu Akyurt ilçesi Karacabey mevkiinde gerçekleştirilen yol kontrolünde iki otobüsü durdurdu. İki otobüsün bagajında yapılan aramada, 85 kasa içerisinde yaklaşık 1,5 ton istavrit cinsi balığın bulunduğunu belirledi. Yapılan incelemede, taşınan balıkların 8-9 santimetre boyunda olduğu ve belirlenen boy yasaklarına uymadığı, ayrıca nakil ve sevk belgelerinin de bulunmadığı tespit edildi. Ele geçirilen balıklar, insan sağlığı açısından tüketime uygun olmaması üzerine veteriner hekim tarafından düzenlenen raporla imha edildi. Ayrıca, iki otobüsün şoförlerine idari para cezası uygulandı.