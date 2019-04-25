İki oğulları kazada ölen çiftten avukata dolandırıcılık suçlaması

DENİZLİ'de 9 ay arayla 2 oğullarını aynı yerde trafik kazasında kaybeden anne baba, ilk kazada ölen Mücahit Güngör (21) için açılan davada mahkemenin ödenmesine karar verdiği 112 bin TL'yi, avukatlarının tahsil ettiğini ancak kendilerine vermediğini öne sürdü. Avukat hakkında Denizli Barosu'na şikayet dilekçesi veren acılı anne baba, savcılığa da 'dolandırıcılık' suçundan suç duyurusunda bulundu.Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi'nde yaşayan işçi emeklisi Bayram Güngör(59) ile ev hanımı eşi Emine Güngör'ün(49) 3 oğlundan biri olan Mücahit Güngör, 18 Temmuz 2017 günü 20 AJ 327 plakalı motosikletiyle, Denizli- Afyonkarahisar Karayolu Pınarkent Kavşağı'nda bir TIR'la çarpıştı. Sağlık teknisyeni Güngör, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Güngör çiftinin, diğer oğlu Ümit Güngör(29) de 7 Mayıs 2018 günü kardeşinin kaza yaptığı yere yakın mesafede 20 AAJ 777 plakalı otomobil ile refüje çarptı. Ümit Güngör olay yerinde hayatını kaybetti.EVLAT ACISINA BAŞKA ÜZÜNTÜ EKLENDİDokuz ay arayla aynı bölgede iki oğullarını trafik kazasına kurban veren Güngör çifti, Mücahit Güngör'ün hayatını kaybettiği kazada kusurlu bulunan TIR'ın sigorta şirketine tazminat davası açmayı kararlaştırdı. Bu amaçla da Denizli Barosu avukatlarından A.K.'ye vekalet verdi. A.K. tarafından açılan davayı gören Denizli Asliye Ticaret Mahkemesi, geçen temmuz ayında aileye 112 bin TL 'ölüm tazminatı' ödenmesine hükmetti.Güngör çiftinin iddiasına göre avukat A.K. tazminatı tahsil etti ancak kendilerine vermedi. Baba Bayram Güngör ile anne Emine Güngör, avukatı geçen ay Denizli Barosu'na şikayet etti.Çift ayrıca avukat hakkında savcılığa 'dolandırıcılık' suçundan suç duyurusunda bulundu.'AVUKAT BOŞ BİR KAĞIDA İMZA ATTIRDI'Baba Bayram Güngör, yaşadıklarını şöyle anlattı:"İki oğlumuzu kazada kaybettik. Büyük acı yaşadık ama insanlara güvendik. Kazada ölen oğlumuz Mücahit için ölüm tazminatı almak amacıyla avukat A.K.'ye vekalet verdik. Ancak bizi sürekli, 'anlaşıyoruz, hallediyoruz' diyerek, oyaladı. Bana boş bir kağıda imza attırdı. Diğer oğlumuzun adına dava açmak için ise başka bir avukata gittik. O davanın açılacağı sırada Mücahit için avukata 112 bin lira tazminat ödendiğini öğrendik. Avukat bize para ödemedi. Onlar bu işleri biliyor diye güvendik ama benim imzaladığım boş kağıdı doldurmuşlar. Kağıda 67 bin lira ödendiği yazılmış ancak biz hiç para almadık."YAŞADIĞIMIZ ACININ TARİFİ YOKEvlerine gidip gelirken, kazanın yaşandığı yoldan geçtiğini söyleyen anne Emine Güngör, "Dokuz ay arayla iki oğlumu aynı yerde kazada kaybettim. Büyük acı yaşadık. Hala yoldan geçerken acılarım yenileniyor. O anları tekrar yaşıyoruz. Yaşadığım acının tarifi yok. Bir oğlumuz kaldı ona sahip çıkıyoruz. O da iki ağabeyini kaybetmenin acısını yaşadı. Biz para derdinde değiliz. Alacağımız tazminat ile oğlumuz adına 'hayır' yapacaktık. Ancak, mağdur olduk. Hatta onlar, evimize gelip, 'hakkınızı savunuruz' dediler. Sigorta şirketinin avukata para yatırdığını bir yıl sonra öğrendik. Ancak, avukat parayı bize vermedi. Acımızdan faydalandılar, bizi dolandırdılar" dedi. Avukat A.K. ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

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