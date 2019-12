İki öğrencinin öldüğü kazadan yaralı kurtulan Yunus Emre, o anları anlattı

SAMSUN'DA geçen hafta 2 kişinin öldüğü okul servis minibüsünün yaptığı kazada, kardeşi Sude ile birlikte yaralanan lise öğrencisi Yunus Emre Şener (15), o anları anlattı. Şener, "Kazada ilk sarsıntıyı yaşadığımda elimle Sude’yi tuttuğumu hatırlıyorum” dedi.Kaza, çarşamba günü saat 16.30 sıralarında ilçenin Irmaksırtı mevkisi, Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Samsun'dan Çarşamba ilçesine giden Dursun P. yönetimindeki 55 C 6076 plakalı öğrenci servis minibüsüne arkadan gelen otomobil çarptı. Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen minibüs, başka bir otomobille çarpışıp devrildi. Kazada, 12 öğrenci yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından minibüsten çıkarılan yaralı öğrenciler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi Batuhan Yılmaz (16) ile Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Zülal Işıl Çörtük (14) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.‘EVE GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKMIŞTIK’Kazada, kardeşi Sude ile birlikte serviste olan 19 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencisi Yunus Emre Şener (15), o anları anlattı. Şener, “Birkaç arkadaşı bıraktıktan sonra bir anda sarsıntı yaşadık. Galiba orta refüje çarptık, ondan sonrasını hatırlamıyorum. Daha sonra sesler duydum, birileri benle konuşuyordu. Ambulansa bindirildim, önce bir özel hastaneye götürüldüm, daha sonra OMÜ Hastanesi’ne sevk edildim. Bir haftadır hastanede tedavi görüyorum. Kazada hayatlarını kaybeden Batuhan ve Işıl’ı pek fazla tanımıyordum, ama servise binince birbirimize selam verirdik. Şu an yoğun bakımda olan arkadaşlarım var ve durumları kötü, onların bir an önce iyileşmesi için dua ediyorum. Serviste kardeşim Sude’de de vardı. Kazada ilk sarsıntıyı yaşadığımda elimle Sude’yi tuttuğumu hatırlıyorum. Sonra yerde yatarken yanımda gördüğümü hatırlıyorum” diye konuştu.Yunus Emre Şener’ın kardeşi Sude’nin ise OMÜ Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavisi sürüyor. Kazada ağır yaralanan Sude’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.