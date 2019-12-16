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İki oğluyla aynı üniversitede okuyor

AKDENİZ Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri Veysel Düzcan (50) ile oğulları Alper (20) ve Ayberk (25), hocalar ve öğrenciler tarafından takdir ediliyor. Amfide yan yana oturan Veysel Düzcan ile oğulları, hem evde hem okulda beraber...

GENEL 16.12.2019, 11:23
İki oğluyla aynı üniversitede okuyor
AKDENİZ Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri Veysel Düzcan (50) ile oğulları Alper (20) ve Ayberk (25), hocalar ve öğrenciler tarafından takdir ediliyor. Amfide yan yana oturan Veysel Düzcan ile oğulları, hem evde hem okulda beraber olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. 
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaparken, Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü ön lisansını ve aynı üniversitenin 4 yıllık İşletme Bölümü'nü bitiren Veysel Düzcan, emekli olduktan sonra yeniden öğrenci oldu. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi oğlu Alper ve aynı okulun Gazetecilik Bölümü'nden mezun olduktan sonra yüksek lisansa başlayan diğer oğlu Ayberk ile üniversiteli olan Veysel Düzcan, en büyük hayalinin, Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra akademisyen olarak ders vermek olduğunu söyledi. 
'HAYALİN PEŞİNDE KOŞUYORUM'
Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisi Veysel Düzcan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tim komutanlığı, karakol komutanlığı, garnizon komutanlığı görevlerinde bulunduğunu belirterek, 30 yıllık askerlik görevine akademik kariyer eklemek üzere İletişim Fakültesi'ne girdiğini söyledi. Düzcan, "Burada aldığım eğitimimle Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki deneyim ve tecrübemi birleştirip Milli Savunma Akademisi'nde gelecek kuşak askerlerimize hoca olarak ders vermek istiyorum. Bu hayalin peşinden koşuyorum. İnşallah bunu gerçekleştirebilirim" dedi.
'ARKADAŞLARIMIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR'
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Alper Düzcan, babası ve ağabeyiyle aldıkları derslerde yan yana oturmaktan mutlu olduğunu söyledi. Düzcan, "Bu durum arkadaşlarımızın da ilgisini çekiyor. Bazı arkadaşlarımız 'Babanızla aynı okulda okurken nasıl rahat ediyorsunuz?' gibi sorular soruyor. Dışarıdan bakıldığında sıra dışı olsa da bizim için rutin hale geldi. Birbirimize hep kol kanat gerdiğimiz için normal bir durum. Babam bize teoride yardım ediyor, biz de ona pratikte" diye konuştu. 
'KEŞKE BABAMLA HABER PEŞİNDE BİRLİKTE KOŞSAK'
Gazetecilik Bölümü mezunu olan, yüksek lisans öğrencisi Ayberk Düzcan, babası ve kardeşiyle aynı sektörde, aynı kurumda çalışmak istediğini söyledi. Ayberk, "Keşke böyle bir imkanımız olsa. Babamla ve kardeşimle aynı kurumda çalışmak, birlikte muhabirlik yapmak isterdim. Babam bize yol gösterici oluyor, hatalarımızı gösteriyor. Babam olduğu için okuldan kaytaramıyoruz. Eğitimimizi daha kaliteli alabiliyoruz. Babam bizi yakından takip ediyor. Bizi daha kontrol edebilir durumda" dedi. 
DEKAN AYHAN: DAHA ÖNCE RASTLAMADIK
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ayhan ise daha önce baba ve iki oğlunun aynı fakültede eğitim gördüğü örneğe rastlamadığını belirterek, "Bu karşılaşabileceğimiz bir örnek değil. Bir babanın iki oğluyla birlikte aynı fakültede iki farklı bölümde eğitim görmesi, ilk diye düşünüyorum" diye konuştu. 
Baba Veysel Düzcan ile oğulları Ayberk ve Alper'in birlikte girdiği 'Türkiye'nin Toplumsal Yapısı' dersinin hocası öğretim üyesi Dr. Mustafa Sami Mencet de "Veysel bey dersimize, mesleği itibarıyla güzel katkılar yaptı. Yaşı itibarıyla öğrenci arkadaşlarımızdan ileride ama buna rağmen dersleri en fazla önemseyen, takip eden, çalışan, notları yüksek bir öğrenci. Sınıf ortalamasının üzerinde. Oğullarından da daha yüksek notu. Bu anlamda bir örnek olduğunu görüyoruz. Bu da bizi memnun ediyor. Okumanın yaşı yok" dedi. 
SINIF ARKADAŞLARINDAN TEBRİK
Veysel Düzcan ile oğulları Ayberk ile Alper'in sınıf arkadaşları da aileyi takdir ettiklerini söyledi. Hüseyin Eyer, babasına aileyi örnek göstererek, "Bizim derse gel, dinle" dediğinde "Oğlum benden geçti" yanıtını aldığını söyledi. Eyer, "Gerçekten tebrik ediyorum" dedi.
20 yıl önce İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni bitirdikten sonra şimdi ikinci üniversite olarak İletişim Fakültesi'nde okuduğunu belirten Özge Demir de "Ben de 20 yıl sonra sınava girerek burayı tercih ettim. Aynı zamanda çalışıyorum. Azmetmek gerekiyor. İstemek gerekiyor. Onları da kendimi de tebrik ediyorum" diye konuştu.

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