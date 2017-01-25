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İki mahalle arasında tehlikeli geçiş

MANİSA'nın Şehzadeler İlçesi'ndeki Kazım Karabekir ve Akpınar mahalleleri demiryolu hattı ile ayrılırken, yolun karşısına geçişlerde yaklaşık 1 kilometre yürümek istemeyenler tehlikeli olmasına rağmen tren yolunu kullanıyor. Manisa'da...

İki mahalle arasında tehlikeli geçiş
MANİSA'nın Şehzadeler İlçesi'ndeki Kazım Karabekir ve Akpınar mahalleleri demiryolu hattı ile ayrılırken, yolun karşısına geçişlerde yaklaşık 1 kilometre yürümek istemeyenler tehlikeli olmasına rağmen tren yolunu kullanıyor.
Manisa'da Kazım Karabekir Mahallesi'nden Akpınar Mahallesi'ni ayıran demiryolu nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşlar, sıkıntı yaşıyor. Karşı mahalleye geçmek isteyenler alt ve üst geçit olmadığı için güvenlik amacıyla yapılan demir parmaklıkları ve beton duvarları aşıp kaza tehlikesine rağmen demiryolunu kullanıyor. İki mahalle halkı taşları üst üste koyarak, duvarlara tırmanıp demiryolunu aşıyor. Demiryolunu kullanan mahalleli başka çarelerinin olmadığını belirterek, bölgeye altgeçit yapılmasını istedi.
Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Tekin Aydın, Akpınar Mahallesi'ndeki liseye mahallelerindeki birçok öğrencinin tehlike dolu bir yolu kullanarak gittiğini söyledi. Yıllardır burada birçok kaza yaşandığı kaydeden Muhtar Aydın, "Yıllardır bu sorunu yaşıyoruz. Demiryolundan dolayı can kaybımız da oldu. İnsanlar tren kazasına kurban gitti. İnsanlar demiryolundan gitmezse, 1 kilometreden fazla yürüyüp normal bir şekilde karşıya geçebilir. Bunu yapmak istemeyen kişiler de duvarları aşıp tren yolunu kullanıyor. Akpınar tarafında da lise var. Öğrenciler de tehlikeli şekilde geçmek zorunda kalıyor. Büyük sıkıntı yaşıyoruz. Biz buraya altgeçit yapılmasını birçok kez talep ettik. Büyükşehir meclisinde onaylandı. 1.5 ay içinde çalışmaların başlamasını bekliyoruz. Yıllarca geçit yoktu. Biz talep ettik, ihale yapılacak. Bir an önce yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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