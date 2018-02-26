Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Edirne yoğun kar yağışıyla beyaza büründü
Edirne'de okullara kar tatili
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü
Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
Beşiktaş'ta avukata evinin önünde silahlı saldırı
Avukata evinin önünde silahlı saldırı
'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 38'inci gün; 2 bin 59 terörist etkisiz hale getirildi
'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 38'inci gün;...

İki lise öğrencisi kimlik kontrolünde bulundu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ailelerinin haber alamadığı için polise başvurduğu aynı sınıfta okuyan lise öğrencileri 16 yaşındaki Berke P. ile aynı yaştaki Zeynep Y., Bostanlı Semti'nde kimlik kontrolü...

İki lise öğrencisi kimlik kontrolünde bulundu

KİMLİK KONTROLÜNDE BULUNDULAR
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ailelerinin haber alamadığı için polise başvurduğu aynı sınıfta okuyan lise öğrencileri 16 yaşındaki Berke P. ile aynı yaştaki Zeynep Y., Bostanlı Semti'nde kimlik kontrolü sırasında bulundu. İki liselinin bulunması için yoğun çaba harcayan ekipler, Berke ve Zeynep'i kimlik kontrolü yaptığı sırada buldu. Ekipler tarafından polis merkezine götürülen iki arkadaş, ifadelerinin alınmasının ardından ailelerine teslim edilecek.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314