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İki kez nakil sırasını daha ağır hastalara verdi, üçüncü de oldu

ANTALYA'da yaklaşık 3,5 yıldır karaciğer yetmezliği hastası olan ve nakil için 1 yıldır bekleyen Hayati Dündar (45), iki kez ameliyat için çağrılmasına karşın sırasını kendinden daha ağır olan 2 hastaya verdi. Dündar, üçüncü kez...

İki kez nakil sırasını daha ağır hastalara verdi, üçüncü de oldu
ANTALYA'da yaklaşık 3,5 yıldır karaciğer yetmezliği hastası olan ve nakil için 1 yıldır bekleyen Hayati Dündar (45), iki kez ameliyat için çağrılmasına karşın sırasını kendinden daha ağır olan 2 hastaya verdi. Dündar, üçüncü kez çağrıldığında, kadavradan alınan karaciğerle yaşama tutundu.
Antalya'da 3,5 yıl önce bir GSM firmasının baz istasyonları şantiyesinde elektrik teknikeri olarak görev yaparken rahatsızlanan Hayati Dündar, arkadaşları tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu gastroentroloji bölümünde Dündar'a, Hepatit B'ye bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi kondu. Bir süre ailesiyle yaşadığı Kayseri'de ve Antalya'da hastanelerde tedavi gören Hayati Dündar, bir yıl önce durumunun ağırlaşması üzerine Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin karaciğer nakli bekleme listesine alındı.
Listeye alındığı 2017 Haziran ayından bu yana 2 kez uygun donör bulunarak ameliyata çağrılan Dündar, ikisinde de sırasını, kendinden daha ağır durumdaki hastalara verdi. İlk çağrıldığında sırasını kendisi gibi karaciğer yetmezliği hastası arkadaşı Mehmet Yalçındağ'a veren Dündar, ikinci kez çağrıldığında ise sırasını kendinden sonraki hastaya verdi. Doktorlarının acil ameliyat olması gerektiğini söylediği Dündar, 20 gün önce üçüncü kez çağrıldığı hastanede karaciğer nakli oldu.
'İKİNCİ DOĞUM GÜNÜMÜ YAŞIYORUM'
Sağlığına kavuşan Dündar, ameliyat olduğu 1 Haziran tarihinde ikinci kez doğduğunu söyledi. Donörüne Allah'tan rahmet dileyen, ailesine teşekkür eden Hayati Dündar, “1 Haziran'da ameliyat oldum, artık ikinci doğum günümü yaşıyorum" dedi. Herkesin organ bağışında bulunması gerektiğini kaydeden Dündar, “Organlarımız toprak olmasın" diye konuştu.
'EŞİM İYİ BİR ŞEY YAPTI'
Hayati Dündar'ın eşi Mine Dündar (42) ise eşinin iki kez sırasını başka hastalara vermesiyle ilgili, “Tabii ki ben eşimin ameliyat olmasını çok istiyordum, ama kendinden daha kötü durumda olan hastaları gördüğü zaman sırasını onlara verdi. Biraz vicdanla alakalı bu. Bu tip hastalar, daha duygusal oluyor. Eşimin iyi bir şey yaptığını düşünüyorum" dedi.
'13'ÜNCÜ KARACİĞER NAKLİ HASTAMIZ'
Ameliyatın gerçekleştirildiği Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nin Organ Nakli Merkezi Cerrahi Sorumlusu Doç. Dr. Tuğrul Çakır başkanlığındaki ekipte yer alan Genel Cerrah Doç. Dr. Arif Aslaner, Hayati Dündar'ın 2 yılda gerçekleştirilen 13'üncü karaciğer nakli hastası olduğunu belirtti. Dündar'ın 1 yıldır bekleme listesinde olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Verimli, “Biz bu sürede hastamızı 3 kez ameliyat için çağırdık ve üçüncüde ameliyatı gerçekleştirdik. İki kez sırasını kendisinden daha ağır olan iki hastaya devretti" dedi.

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