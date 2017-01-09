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İki kez karacağer nakli olan Özgür, yaşamını yitirdi

Erol AKKIR/ ANTALYA, () - ANTALYA'da 6 yıl arayla iki kez karaciğer nakli olan, sıkı Beşiktaş taraftarı olan 12 yaşındaki Özgür Öner yaşamını yitirdi. Turgut Reis Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Özgür Öner, 6 yıl önce karaciğeri...

İki kez karacağer nakli olan Özgür, yaşamını yitirdi

Erol AKKIR/ ANTALYA, () - ANTALYA'da 6 yıl arayla iki kez karaciğer nakli olan, sıkı Beşiktaş taraftarı olan 12 yaşındaki Özgür Öner yaşamını yitirdi.
Turgut Reis Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Özgür Öner, 6 yıl önce karaciğeri iflas edince kadavradan nakil oldu. Damar tıkanıklığı nedeniyle çalışmayan organ çıkartılınca, yeni nakil için girişimlere başlandı. Küçük Özgür'ün Isparta'nın Gelendost İlçesi Esinyurt Köyü'nde çiftçilik yapan amcası 30 yaşındaki Veli Öner, yeğeninin kadavradan karaciğer bekleyecek zamanı olmadığını öğrenince, bağışçı olmak istedi. Yapılan testlerde uyuşmazlık olmadığı görülünce 20 gün önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde amcadan alınan karaciğer dokusu, Özgür Öner'e nakledildi.
Sıkı bir Beşiktaş taraftarı olan Özgür Öner, 20 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Hastane morgundan alınan Özgür Öner'in cenazesi, Gelendost İlçesi Esinyurt Köyü'nde toprağa verilecek.

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