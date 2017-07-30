İki kardeşin son yolculuğu oldu

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Acıpayam İlçesi'nde, takla atan otomobilin sürücüsü 27 yaşındaki Doğukan Yazıcı ile yanındaki kardeşi, 17 yaşındaki Nihal Yazıcı öldü.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Denizli-Burdur Karayolu'nda bulunan Acıpayam İlçesi Apa Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Acıpayam'dan Burdur yönüne giden bir süt fabrikasında gıda mühendisi Doğukan Yazıcı, yönetimindeki 20 FK 828 plakalı otomobilin tekerini yol kenarındaki mıcıra kaptırınca direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarındaki tarlaya savruldu. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri otomobil sürücüsü Doğukan Yazıcı'nın yaşamını yitirdiğini yanındaki kardeşi Nihal Yazıcı'nın ise yaşamsal fonksiyonlarının devam ettiğini belirledi. Ağır yaralı Nihal Yazıcı, olay yerindeki ilk müdahale ardından Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kız, doktorların müdahelesine rağmen kurtarılamadı. İki kardeşin cesetleri otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. İki kardeşin acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, yapılacak otopsi ardından iki kardeşin cenazeleri bugün ikindide Denizli'nin Merkezefendi İlçesi'ndeki Hilal Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

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