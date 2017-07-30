İki kardeşin son yolculuğu oldu (2)

İKİ KARDEŞ SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, tekerinin mıcırlı yolda kontroldan çıkarak takla atan otomobilde yaşamını yitiren sürücü Doğukan ile kardeşi Nihal Yazıcı için bugün cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı, Merkezefendi ilçesindeki Hilal Camisi'nde ikindiyi müteakip kılındı. Cenaze törenine sağlık memuru olan babaTahsin Yazıcı, hemşire olan anne Adile Yazıcı, aile yakınları ve Nihal Yazıcı'nın Denizli Anadolu Lisesi'nden okul arkadaşları katıldı. Cenaze töreni sırasında iki evladını da kaybeden Tahsin Yazıcı yakınlarının yardımıyla ayakta dururken, anne Adile Yazıcı ise bir elinde oğlunun fotoğrafını, diğer elinden ise kızının çok sevdiği oyuncak ayısını hiç bırakmadı. Nihal Yazıcı'nın okul arkadaşları birbirlerine sarılıp, gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından iki kardeşin bir süre omuzlarda taşınan cenazeleri Çakmak Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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