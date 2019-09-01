Son Dakika
İki kardeş aynı düğünde evlendi
KIRIKKALE'de oturan Bilal ve Hüseyin Doğan kardeşler, aynı anda düğün yaparak evlendi. Kentteki düğün salonunda gerçekleştirilen düğünde, Doğan kardeşler dünya evine girdi. Bilal Doğan, Emine Demirgüneş ile, kardeşi Hüseyin Doğan...
GENEL 01.09.2019, 07:14
KIRIKKALE'de oturan Bilal ve Hüseyin Doğan kardeşler, aynı anda düğün yaparak evlendi.
Kentteki düğün salonunda gerçekleştirilen düğünde, Doğan kardeşler dünya evine girdi. Bilal Doğan, Emine Demirgüneş ile, kardeşi Hüseyin Doğan da Büşra Bozbıyık ile hayatlarını birleştirdi. Önce Bilal ile Emine çifti salona girerken, ardından Hüseyin ile Büşra girdi. Çiftlerin nikahları aynı anda Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz tarafından kıyıldı. Nikahın ardından çiftler dans edip, çiftetelli oynayarak eğlendi.
Baba Mehmet Doğan, çocuklarının isteği üzerine tek düğün yaptıklarını söyleyerek, "İki oğlum için 'çifte mutluluğu bir arada yaşayalım' duygusu ile ikisine tek düğün yapıyoruz. Gayet mutlu ve huzurluyuz. Bu mutlu günümüzde dostlarımız da bizleri yalnız bırakmadı, hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.
Gençlerin nikahını kıyan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz da "Arkadaşlar bir salona iki düğün yazmışlar aynı saatte. Yanlışlık olduğunu düşündüm. Arkadaşlar sonra beni uyardı ve iki kardeşin düğünü olduğunu söylediler. İki kardeş olan gençlerin nikahını kıydım, rabbim haklarında hayırlısını versin bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" diye konuştu.
Kentteki düğün salonunda gerçekleştirilen düğünde, Doğan kardeşler dünya evine girdi. Bilal Doğan, Emine Demirgüneş ile, kardeşi Hüseyin Doğan da Büşra Bozbıyık ile hayatlarını birleştirdi. Önce Bilal ile Emine çifti salona girerken, ardından Hüseyin ile Büşra girdi. Çiftlerin nikahları aynı anda Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz tarafından kıyıldı. Nikahın ardından çiftler dans edip, çiftetelli oynayarak eğlendi.
Baba Mehmet Doğan, çocuklarının isteği üzerine tek düğün yaptıklarını söyleyerek, "İki oğlum için 'çifte mutluluğu bir arada yaşayalım' duygusu ile ikisine tek düğün yapıyoruz. Gayet mutlu ve huzurluyuz. Bu mutlu günümüzde dostlarımız da bizleri yalnız bırakmadı, hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.
Gençlerin nikahını kıyan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz da "Arkadaşlar bir salona iki düğün yazmışlar aynı saatte. Yanlışlık olduğunu düşündüm. Arkadaşlar sonra beni uyardı ve iki kardeşin düğünü olduğunu söylediler. İki kardeş olan gençlerin nikahını kıydım, rabbim haklarında hayırlısını versin bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" diye konuştu.
25°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 01 Eylül 2019
|İmsak
|04:53
|Güneş
|06:23
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:50
|Akşam
|19:46
|Yatsı
|21:10
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Denizlispor
|3
|7
|2. Çaykur Rizespor
|3
|7
|3. Fenerbahçe
|2
|6
|4. Alanyaspor
|2
|6
|5. Ankaragücü
|3
|5
|6. Trabzonspor
|2
|4
|7. Beşiktaş
|3
|4
|8. Galatasaray
|3
|4
|9. Antalyaspor
|3
|4
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Malatyaspor
|2
|3
|12. Konyaspor
|3
|3
|13. Gazişehir
|2
|3
|14. Kayserispor
|3
|1
|15. Kasımpaşa
|3
|1
|16. Göztepe
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|0
|18. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|3
|4
|7. Erzurum BB
|3
|4
|8. Osmanlıspor
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Altay
|3
|4
|11. Bursaspor
|2
|3
|12. Balıkesirspor
|3
|3
|13. Menemen Belediyespor
|2
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. West Ham
|4
|7
|6. Arsenal
|3
|6
|7. M. United
|4
|5
|8. Sheffield United
|4
|5
|9. Chelsea
|4
|5
|10. Tottenham
|3
|4
|11. Burnley
|4
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|3
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|3
|7
|2. Sevilla
|3
|7
|3. Levante
|3
|6
|4. Atletico Madrid
|2
|6
|5. Osasuna
|3
|5
|6. Deportivo Alaves
|3
|5
|7. Barcelona
|3
|4
|8. Real Madrid
|2
|4
|9. Celta de Vigo
|3
|4
|10. Real Valladolid
|3
|4
|11. Real Sociedad
|3
|4
|12. Mallorca
|2
|3
|13. Real Betis
|3
|3
|14. Getafe
|3
|2
|15. Villarreal
|2
|1
|16. Granada
|2
|1
|17. Eibar
|2
|1
|18. Valencia
|2
|1
|19. Espanyol
|2
|1
|20. Leganés
|3
|0