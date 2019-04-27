İki işçinin kopan 4 parmağı, operasyonla dikildi  

KAYSERİ'de mobilya işçisi Mustafa Biçer(44) ile alüminyum doğrama işçisi Murat Yücel'in(33), 1 gün arayla sol ellerinin baş ve işaret parmakları koptu. Aynı özel hastaneye kaldırılan Biçer'in parmakları 7 saat, Yücel'in parmakları da 6 saat süren ameliyatlarla yerlerine dikildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında çalışan Mustafa Biçer, kanepe yapımı sırasında sol elinin baş ve işaret parmaklarını hızar makinesine kaptırdı. 2 parmağı kopan Biçer, özel hastaneye götürüldü. Biçer'in kopan parmakları, 7 saat süren operasyonla dikildi.

1 gün sonra ise alüminyum doğrama işçisi Murat Yücel, evinde hayvanlarına kafes yapmak istedi. Ancak Yücel de sol elinin baş ve işaret parmağını elektrikli testereye kaptırdı. Aynı özel hastaneye kaldırılan Murat Yücel'in kopan 2 parmağı da 6 saat süren ameliyatla yerine dikildi. Halen hastanede tedavi altında tutulan ve elinde eldiven olmasına rağmen parmaklarının kesilerek, koptuğunu anlatan Yücel, "Ameliyatım altı saat sürdü. Şuan tedavim sürüyor. Dikkatsizlik nedeniyle oldu" dedi.

Ameliyatları gerçekleştiren Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Metin Arıcı, işçilerin kopan parmaklarını mikro cerrahi yöntemiyle diktiklerini söyledi. Tesadüfen 2 hastanın da 1 gün arayla aynı parmaklarının koptuğunu kaydeden Arıcı, şöyle konuştu:

"Bu hastalarımız 1 gün arayla aynı parmaklarından yaralanmış şekilde hastanemize başvurdular. Parmak kopmaları özellikle sanayi tipi yaralanmalar çok sık karşımıza çıkıyor. Burada 'mikro cerrahi' dediğimiz bir teknik devriye giriyor. Mikro cerrahi kopmuş parmaklardaki çok ince damarların, sinirlerin, kirişlerin mikroskop altında veya büyük büyüteçli gözlükler altında özel teknikler ve aletler kullanılarak tekrar yerine dikilmesi işlemidir. Mikro cerrahinin gelişmesi ile artık kopan parçaların yerine dikilmesi mümkün hale gelmiştir. Bu hastalarımıza da uzun süren ameliyat saatleri sonrası tekrar parmaklarını yerine dikmek mümkün oldu. Şuanda her şey yolunda gidiyor. Umarım sağlıklı bir şekilde iyileşecekler ve parmaklarını yeniden kullanacaklar."



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