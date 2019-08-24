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İki gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
İsa ALMAÇAYIR İstanbul - SANCAKTEPE'de iki gündür haber alınamayan Ali Özel (55) evinde ölü bulundu. Sancaktepe Akpınar Mahallesi Tuna Caddesi'nde oturan Ali Özel'den haber alamayan yakınları polis haber verdi. Olay yerine gelen polis...
GENEL 23.08.2019, 14:40
İsa ALMAÇAYIR İstanbul - SANCAKTEPE'de iki gündür haber alınamayan Ali Özel (55) evinde ölü bulundu.
Sancaktepe Akpınar Mahallesi Tuna Caddesi'nde oturan Ali Özel'den haber alamayan yakınları polis haber verdi. Olay yerine gelen polis kapıyı açamayınca itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri 2. kattaki daireye pencereden girdi. Ekipler Ali Özel'in hareketsiz yattığını gördü. İçeriye giren polis, Özel'in öldüğünü belirledi. İncelemenin ardından Özel'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ali Özel'in yakınları acı haber üzerine sinir krizi geçirdi.
(FOTOĞRAF)
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