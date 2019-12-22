istanbul escort

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

İki günde 160 bin TL toplandı, Nurettin protezine kavuştu

KÜTAHYA'da, 4 yıl önce ziyaretine gittiği ağabeyinin kaldığı özel yurdun mutfağında elini kıyma makinesine kaptıran ve sağ kolu dirseğin altında kesilen Nurettin Ekşi (16) için başlatılan valilik onaylı yardım 2 günde sonuç verdi....

GENEL 22.12.2019, 18:09
İki günde 160 bin TL toplandı, Nurettin protezine kavuştu
KÜTAHYA'da, 4 yıl önce ziyaretine gittiği ağabeyinin kaldığı özel yurdun mutfağında elini kıyma makinesine kaptıran ve sağ kolu dirseğin altında kesilen Nurettin Ekşi (16) için başlatılan valilik onaylı yardım 2 günde sonuç verdi. Sanatçı Haluk Levent’in sosyal medyada paylaşıp destek verdiği Ekşi için 2 günde 160 bin TL toplandı. Ekşi protezine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirtip, "Bu saatten sonra hayaller kurup, o hayallerimi gerçekleştirmek için peşinden koşacağım" dedi.
Olay, 22 Ağustos 2015'te, merkeze bağlı İkizhöyük köyünde ortaöğretim öğrencilerinin kaldığı Özel İkizhöyük Talebe Yurdu'nda meydana geldi. Nurettin Ekşi, yurtta kalan ağabeyi Serkan Ekşi'yi (19) ziyarete gitti. İki kardeş dışarı çıkmak için yurt müdürü Mehmet Kalkan'dan izin istedi. Müdür Kalkan da yurttaki işlerin bitirilmesini isteyip iki kardeşi mutfağa gönderdi. Ağabey Serkan Ekşi bulaşık yıkarken, yurdun aşçısı Bünyamin Dağ da Nurettin Ekşi'den etleri kıyma makinesine koymasını istedi. Nurettin Ekşi etleri koyarken sağ elini kıyma makinesine kaptırdı. Kıyma makinesiyle birlikte hastaneye götürülen Nurettin'in sağ kolu dirseğinin altından kesildi.
NURETTİN İÇİN HESAP AÇILDI 
Yurt Müdürü Mehmet Kalkan ile aşçı Bünyamin Dağ hakkında 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan Kütahya 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılırken, mahkeme aşçı Bünyamin Dağ'a 18 ay 20 gün hapis cezası verip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, diğer sanık yurt müdürü Mehmet Kalkan'ı ise 'dosyaya yansıyan kesin, somut ve inandırıcı delil elde edilmemesi nedeniyle' beraat ettirdi. Ekşi ailesi, Nurettin’in sağ koluna protez takılabilmesi için Kütahya Valiliği’nden makbuz karşılığında yardım toplama izni aldı. Ancak yeterli para toplanmadığı için bu kez de bankada hesap açarak yardım kampanyası başlatmak için dilekçe verdi. Sağlık Bakanlığı ve Kütahya Valiliği yaptığı değerlendirmelerin ardından Nurettin Ekşi’ye bankada hesap açarak yardım toplama onayı verdi.
HALUK LEVENT DESTEK OLDU
Kütahya Valiliği’nden yardım toplamak için onay çıkmasının ardından şarkıcı Haluk Levent sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulundu. Kampanyanın resmen başlamasının ardından 2 günde kol protezi için gerekli olan 160 bin TL toplandı. Sanatçı Haluk Levent, en düşük teklif veren firmadan kol protezi alarak Nurettin Ekşi'ye takılmasını sağladı.
‘5 YILDIR HAYAL KURAMIYORDUM’
Yaklaşık 5 yıldır sağ kolu dirseğin altında kesik olarak yaşayan Nurettin Ekşi, protezle birlikte yeniden hayal kurmaya başladığını söyledi. Protezine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu alışmaya çalıştığını ifade eden Ekşi, "Geçen yıl Haluk Levent aileme ulaşmış. Valilik izinleri ve gerekli belgeler hazırlandıktan sonra protez koluma kavuştum. Kullanmaya başladım. Henüz alışma aşamasındayım, yapamadığım hareketler var. Bir ay sonra yeni bir seans var.  Bu seanslardan sonra daha iyi kullanmaya başlayabilirim diye düşünüyorum. Haluk Levent ve Ahbap grubuna çok teşekkür ediyorum. Özellikle anneme bu zor zamanları geçirdiğim 5 yılda benim için mücadele etti. Olaydan sonra hiç hayal bile kurmamıştım. Bu saatten sonra hayaller kurup o hayallerimi gerçekleştirmek için peşinden koşacağımı buradan söylemek istiyorum" dedi.
‘ÇOK AĞIR BİR İMTİHANDI’
Nurettin Ekşi'nin Annesi Muhterem Ekşi de çok ağır bir imtihandan geçtiklerini belirterek, "5 yıl öncesi bu olay benim başıma geldi. Allah hiçbir anne babaya yaşatmasın. Çok ağır bir şey ama bir yıl öncesi Haluk Levent bize ulaştı. 'Ben Nurettin’in ağlayan gözlerini güldüreceğim' dedi. Şu an oğlum protez koluna kavuştu. Bütün anne babalar uyumasın evlatlarını bu şekilde gezdirmesin evlatlarına yardımcı olsunlar. Anne babalar için çok zor ve ağır bir imtihan. Ben Haluk Levent ve Ahbap topluluğuna çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yorumlar (0)
18°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 22 Aralık 2019
İmsak 06:47
Güneş 08:19
Öğle 13:08
İkindi 15:26
Akşam 17:46
Yatsı 19:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 16 34
2. Başakşehir 15 27
3. Beşiktaş 15 27
4. Trabzonspor 15 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 16 24
7. Malatyaspor 16 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Göztepe 16 23
10. Gaziantep FK 16 23
11. Denizlispor 15 21
12. Çaykur Rizespor 16 20
13. Gençlerbirliği 16 18
14. Kasımpaşa 16 15
15. Konyaspor 15 15
16. Antalyaspor 16 14
17. Ankaragücü 16 11
18. Kayserispor 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 16 36
2. Akhisar Bld.Spor 16 27
3. Erzurum BB 16 27
4. Ümraniye 16 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Balıkesirspor 16 23
8. Altay 16 23
9. Fatih Karagümrük 15 23
10. Keçiörengücü 15 22
11. Adana Demirspor 16 21
12. İstanbulspor 16 19
13. Giresunspor 15 19
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 16 12
16. Boluspor 16 12
17. Adanaspor 16 9
18. Eskişehirspor 16 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 18 39
3. Man City 18 38
4. Chelsea 17 29
5. Sheffield United 18 28
6. Wolverhampton 18 27
7. Tottenham 17 26
8. M. United 17 25
9. Newcastle 18 25
10. Burnley 18 24
11. Arsenal 18 23
12. Crystal Palace 18 23
13. Brighton 18 20
14. Bournemouth 18 19
15. Everton 18 19
16. West Ham 17 19
17. Southampton 18 18
18. Aston Villa 18 15
19. Norwich City 18 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 17 36
3. Sevilla 18 34
4. Real Sociedad 18 31
5. Getafe 18 30
6. Atletico Madrid 17 29
7. Valencia 18 28
8. Athletic Bilbao 17 27
9. Villarreal 18 25
10. Granada 18 24
11. Osasuna 18 23
12. Levante 17 23
13. Real Betis 17 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10