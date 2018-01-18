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İki binden fazla çocuk aynı anda spor yaptı

BİR yıldan kısa sürede 30 bine yakın kişi tarafından indirilen SWEATers APP, P&G Türkiye ve İstinyePark AVM ile birlikte düzenlediği “SWEATKids – P&G Olimpik Anneler” organizasyonunda 6 ay – 14 yaş arasında iki binden fazla çocuğun...

İki binden fazla çocuk aynı anda spor yaptı
BİR yıldan kısa sürede 30 bine yakın kişi tarafından indirilen SWEATers APP, P&G Türkiye ve İstinyePark AVM ile birlikte düzenlediği “SWEATKids – P&G Olimpik Anneler” organizasyonunda 6 ay – 14 yaş arasında iki binden fazla çocuğun spor yapmasını sağladı.

Melis Abacıoğlu Sezener ve Elif Boyner tarafından sporseverlerin birlikte spor yapabileceği partnerlerini, spor aktivitelerini, sağlıklı yeme-içme mekanlarını ve spor markalarını kolayca bulabilmeleri için yayınlanan SWEATers APP, İstanbulluları spor için bir araya getiriyor.

SPOR İLE DOLU HAFTA SONU

İstinyePark AVM ana etkinlik alanında gerçekleştirilen organizasyonda çocuklar sporla dolu bir hafta sonu geçirirken aileler de çocukları için uzman görüşleri aldı.

Çocuklar için kurulan parkurlarda eğlenceli yarışmalar düzenlenirken, katılımcılar anne-çocuk egzersizleri, çocuk yogası, pedagog sohbetleri, dans, karate ve çocuk jimnastiği gibi etkinliklere katılma fırsatı buldular. Ayrıca çocuklar, her seans sonrasında düzenlenen kukla gösterisinde de eğlenceli dakikalar yaşadı.

 (FOTOĞRAF)

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