İki bina arasına düşen martıları itfaiye kurtardı

Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, iki bina arasındaki boşluğa düşen iki martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İzmit Kozluk Mahallesi Zobuoğlu Sokak üzerinde yan yana bulunan iki binanın arasına düşen martıların seslerini duyan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir insanın giremeyeceği kadar dar alana düşen iki martıyı kurtarmak için binanın tavanına çıktı. İtfaiyeciler file kepçe ile martıları bulundukları yerden aldı. Bir martı uçarken, yorgun düşen martı ise bir süre sonra doğaya salındı.



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