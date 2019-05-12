İki baraj arasında kalan köydeki evler, sular altında

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), () - MUŞ'un Varto ilçesinde, Alparslan 1 ile yapımına devam edilen Alparslan 2 barajı arasında kalan Tepe köyündeki bazı evler, yağmurun ardından meydana gelen taşkınla sulara gömüldü. Köy halkından Mithat Çelimli, "2014'te Alparslan 2 Barajı'nın yapımına başlandı, 2015'te acele kamulaştırma yapıldı. Bir kısım alacaklar verildi; fakat hazine arazisine kurulan 42 eve ödeme yapılmadı. Bu evler bugün sular altında kalmaya başladı. Enkaz, nakliye ve göç parası istiyoruz; gidecek yerimiz yok" dedi.

Varto'ya 15 kilometre uzaklıktaki 60 hane ve 500 nüfuslu Tepe köyünde yaşayanlar, evlerinin iki barajın ortasında kalması nedeniyle sel ve su baskını tehdidi altında oturuyor. Bulanık ilçesinde yağmur ve eriyen kar suları yüzünden Alparslan 1 Barajı'nın taşması sonucu çevre köylerdeki bazı evleri su bastı. Yapımı sürdürülen Alparslan 2 Barajı'nın göl sahasında bulunan köylerdeki evler, 10 Nisan'da suların hızla yükselmesi sonucu açılan kapaklar nedeniyle sular altında kaldı. Su baskını, en çok Tepe köyünde hasara yol açtı. 2 evin sular altında kaldığı köyde yükselen sular, diğer evler için de tehdit oluşturuyor.

Evleri suya gömülen Mithat ve İbrahim Çelimli, kardeşleri Fikret Çelimli'nin evine yerleşti. Suyun debisinin yükselmesi nedeniyle evlerini terk ettiklerini ve ölümden döndüklerini anlatan Mithat Çelimli, "Eriyen kar ve yağmur suları nedeniyle Alparslan 1 Barajı'nda taşkınlar olunca Bulanık ilçesindeki köylerde baskınlara neden olmuş. Bunun üzerine 10 Nisan'da barajın kapakları açıldı. 2014 yılında Alparslan 2 Barajı'nın yapımı için köyümüz istimlak edildi. Acele kamulaştırma ile bazı ödemeler yapıldı. İkinci ödemelerde ise anlaşmaya gidildi. Bazıları mahkemeye verdi. Bizim evler ise hazine arazisine yapıldığı için istimlak edilmedi. Gideceğimiz yer olmadığı için evimizi boşaltmadık. Evlerimiz sular içinde kaldı. Biz de enkaz ve göç parası istiyoruz. Sular çekilince yine evlerimize gireceğiz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI