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İkbal Gürpınar: Onlar yatak odalarına kamera yerleştirmekten hoşlanırlar

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - ATAKUM Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında Samsun’a gelen sunucu İkbal Gürpınar, Fetullahçı Terör Örgütü ile ilgili olarak, "Onlar yatak odalarına kamera yerleştirmekten...

İkbal Gürpınar: Onlar yatak odalarına kamera yerleştirmekten hoşlanırlar

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - ATAKUM Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında Samsun’a gelen sunucu İkbal Gürpınar, Fetullahçı Terör Örgütü ile ilgili olarak, "Onlar yatak odalarına kamera yerleştirmekten çok hoşlanırlar" dedi.
Samsun'un Atakum Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde ‘Kadınlar Günü Programı ve Mutlu Kadın Mutlu Türkiye Fotoğraf Sergisi açıldı. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ile eşi Fatma Taşçı’nın da katıldığı açılışa özel konuk olarak davet edilen sunucu İkbal Gülpınar, burada yaptığı konuşmada, "Ben, 'Cumhurbaşkanını arzulayan kadını en iyi ben bilirim. Zevcesi ve cariyesi olmaya razıyım' demişim. İnternette baktım, milyonlarca paylaşım var. Önce gözlerime inanamadım. İlk lafım 'Hasbinallah ve Nimel Vekil' oldu. Bunu yapanların kim olduğunu bildiğim için, onlar yatak odalarına kamera yerleştirmekten çok hoşlanırlar. Yeni Akit gazetesine verdiğim röportaj yüzünden beni ölüm listesine aldılar ve Amerika'dan bana bir mesaj geldi. 'Seni bekleyen hazin sona hazır ol' diye. Ben de mesaja cevap verdim. 'Siz Allah mısınız benim sonumu veriyorsunuz?' diye. Ancak başka cevap vermediler. Burada amaç İkbal'i karalamak değil. Sayın Cumhurbaşkanımıza laf atmak" dedi.

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