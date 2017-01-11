İişadamı Katrancı: 'Caillou'nun lisans hakkını aldığımız için gözaltına alındım

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT / DENİZLİ, () - İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen hafta gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan Ozan Tekstil'in Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Katrancı, başına gelenlerin 2010 yılında çizgi film karakteri 'Caillou'nun lisans hakkını satın aldığı firmaya yaptığı 370 bin liralık ödemeden kaynaklandığını söyledi. Katrancı, "Bundan sonra lisanslı ürünleri bırakın, ürünlerimizi sattığımız firmaları bile çok dikkatli inceleyeceğiz" dedi.

Denizli'nin üretim kapasitesi en yüksek ev tekstili firmalarından olan, yıllık 90 milyon dolar ihracat yapan, 300 milyon dolarlık ticaret hacmi bulunan, 1750 kişiyi istihdam eden Ozan Tekstil'in Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Katrancı, geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 380 işadamıyla birlikte gözaltına alındı. Denizli'de gözaltına alınan işadamı Katrancı, İstanbul'a götürüldü. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakılan Katrancı, Denizli'ye döner dönmez basın toplantısı düzenleyerek yaşadıklarını anlattı.

İşadamı Katrancı, ünlü Fransız çizgi film karakteri Caillou'nun lisans hakkını 2010 yılında Metropol Şirketi'nden satın aldığını belirterek, "ki yıl Caillou desenli nevresim takımı ürettik. Lisans anlaşması kapsamında söz konusu firmaya 370 bin lira, banka kanalıyla ödeme yaptık. 44 yıllık geçmişe sahip Ozanteks Şirketler Grubu olarak her türlü ticari işlemlerimizde olduğu gibi telif hakkı ödemesini de bu çerçevede yaptık" dedi.

Avrupa Birliği ülkeleri dahil, Amerika'dan Japonya'ya kadar 50'den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını, ürünlerinin dünya piyasalarında genel kabul gören ve kalitesini ispatlamış bir markaya sahip olduğunu vurgulayan Katrancı, "Ozanteks Grubu olarak Türkiye'ye yönelik her türlü tehdidin ve tehlikenin karşısında devletimizin yanındayız. Yasalara ve hukuka saygılıyız. Türkiye'mizin kalkınması için üretmeyi, istihdam yaratmayı ve ülkemize döviz kazandırmayı bir yurtsever olarak görev sayıyoruz. Çünkü biz ülkemizi ve insanlarımızı seviyoruz" dedi.

"MAALESEF CAİLLOU YÜZÜNDEN GÖZALTINA ALINDIM"

Gözaltına alınma nedeninin lisansı satın aldıkları firmanın FETÖ/PDY bağlantısı tespit edilmesi olduğunu vurgulayan Kantarcı, "Telif hakkını elinde bulunduran şirketin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ/PDY kapsamında soruşturulan bir şirket olduğunu ben de sonradan öğrendim. Kaldı ki bizim telif hakkını aldığımız 2010 yılında böyle bir durum söz konusu değildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdikten sonra savcılığa bile sevk edilmedim. Emniyetteki ifademin ardından savcının kararıyla serbest bırakıldım" dedi.

"SÜTTEN AĞZIMIZ YANDI, YOĞURDU ÜFLEYEREK YİYECEĞİZ"

Zafer Katrancı, fabrika çalışanlarını uyardığına dikkati çekip, "Bundan sonra lisansları, etiketleri ya da yan ürünleri alırken kimin ne olduğunu bilmemiz zor. Bunları araştıracağız. Bundan sonra lisanslı ürünleri bırakın, ürünlerimizi sattığımız firmaları bile çok dikkatli inceleyeceğiz, ona göre hareket edeceğiz. Sütten ağzımız yandı, yoğurdu üfleyerek yiyeceğiz. Benim bu tür camialarla işim olmadığı için onlar tarafından da sevilmiyorum" dedi.

Ayrıca Katrancı, Ozanteks Şirketler Gurubu'nun kendi markası olan Hobby'nin yanı sıra lisanslı olarak Transformers, Caillou, Barcelona, Benten ve Marwel kahramanlarının tekstil ürünleri üreten şirket olduğunu, İngiltere Prensesi Kate Middleton'ın Prens Edward ile düğününün davetiyelerini ürettiğini sözlerine ekledi.

FOTOĞRAFLI