İİBF mezunlarından kadro beklentisi

BATMAN'daki İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) mezunu bir grup, görev alacakları alanlarda kadro açılmamasına tepki göstererek, KPSS'de aldıkları yüksek puanların Mayıs ayında geçerliliğini yitirecek olmasının haksızlık olduğunu söyledi. Sosyal medya üzerinden üzerinden grup kuran İİBF mezunları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup göstererek yardım istedi.Yaklaşık 1.5 yıldır kadro açılmasını bekleyen İİBF mezunları, görev alacakları kamu kurumlarında kadro açılması amacıyla sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. Sosyal medyanın yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da mektup yazarak seslerini duyurmaya çalışan mezunlar, gelir uzman yardımcılığı, vergi müfettiş yardımcılığı, mali hizmetler yardımcılığı, defterdarlık yardımcılığı gibi alanlarda 1.5 yıldır kadro bekleyor. İİBF mezunlarından Neytullah Andıç, Şükran Doğruer ve Serdar Kaya, KPSS'de yüksek puan aldıklarını ve Mayıs ayında bu puanların geçerliliğini yitirmesinden endişe ettiklerini söyledi. Öğrencilerden Neytulah Andıç, şöyle dedi:"1001 güçlükle KPSS A'dan yüksek puanlar aldık. Ancak atanacağımız kadrolar 1.5 yıldır açılmadı. Mayıs ayına kadar kadrolar açılmazsa puanlarımız geçersiz olacak. Daha önce puan geçerliliği 2 yıldı. Son düzenlemelerle puanların geçerliliği 1 yıla indirildi."

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