II. Abdülhamid dualarla anıldı



İhsan YALÇIN / İSTANBUL () - SAADET Partisi üyesi bir grup Sultan II. Abdülhamid'i ölümünün 99. yıl dönümünde türbesi önünde dualarla andı. Saadet Partisi (SP) Fatih Gençlik Kolları üyesi grup, Sultan II. Abdülhamid Han'ın Çemberlitaş'taki türbesi önünde toplandı. Sultan II. Abdülhamid'in 99. ölüm yıl dönümünde türbe önünde Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu. Burada grup adına konuşan SP Fatih Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sefa Ocak, "II. Abdülhamid Han hayatını inancını uğruna adamış bir insan, şefkatli bir baba, ayrım gözetmeden kendisi gibi düşünmeyen halkını da seven ve huzurunun temini için bir sultan; ülkesinin ve milletinin ikbal ile istikbalini kendisininkine tercih eden büyük bir devlet adamıdır. Özellikle dış siyasette devletler arası dengeyi ümmetin ve ülkesinin menfaatleri doğrultusunda en iyi şekilde temin eden bir strateji dehasıdır" dedi.

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