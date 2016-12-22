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İhsan Kalkavan ve bir kişiye FETÖ'den yakalama emri

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, savcılığın FethullahçıTerör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında işadamı İhsan Kalkavan ve FETÖ'nün Bodrum Bölge İmamı olduğu ileri sürülen Zeki Yağmur...

İhsan Kalkavan ve bir kişiye FETÖ'den yakalama emri
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, savcılığın FethullahçıTerör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında işadamı İhsan Kalkavan ve FETÖ'nün Bodrum Bölge İmamı olduğu ileri sürülen Zeki Yağmur hakkında yakalama emri çıkartıldı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu'nun talebi üzerine hakkında yakalama emri çıkartılan şüphelilerden İhsan Kalkavan'ın 2014 yılında yurtdışına çıktığı ve dönüş yapmadığı tespit edildi. İhsan Kalkavan'ın, 2010 yılında Bodrum ilçesinde meydana gelen ve kamuoyuna 'Manken Aslı Baş cinayeti' olarak yansıyan olaya ilişkin tutuklu şüphelilerin tahliyesini sağlamak amacıyla o dönemin FETÖ 'Bodrum Bölge İmamı' Zeki Yağmur ile irtibat kurduğu, şüphelilerden Ahmet Bayer'i, Yağmur ile görüştürerek sürece müdahil olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkartılmasının talep edildiği belirtildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle başka dosyalardan da yakalama kaydı bulunan Zeki Yağmur hakkında da yakalama kararı verilmesini istedi.

Savcılığın bu talebini değerlendiren Bodrum Sulh Ceza Mahkemesi, Kalkavan ve Yağmur, hakkında yakalama emri çıkarttı.

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