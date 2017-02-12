İhraç edilen Profesörden kar yağışı altında ders

Ezgi ÇAPA, İSTANBUL()/ KANUN Hükmünde Kararname (KHK)’yle ihraç edilen Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yüksel Taşkın, yazı tahtasının başına geçerek kar yağışı altında ders anlattı. Beşiktaş Abbasağa Parkı’da açık havada gerçekleşen derse, soğuk havaya rağmen öğrencilerinin yanısıra vatandaşlar katıldı. CHP İstanbul Gençlik Kolları’nın düzenlediği “Demokrasi Dersi” adı verilen etkinliğe CHP milletvekilleri Şafak Pavey ve Selina Doğan da katıldı.

28 ŞUBAT’I HATIRLATTI



Cumhuriyet tarihindeki kamudan ihraçların 20 katı kadar ihraç söz konusu olduğunu belirten Taşkın, 28 Şubat’ta yaşanan mağduriyetleri hatırlatarak “İnsan sadece kendisine yapılan mağduriyetlere odaklanırsa, bu çok büyük bir insanlık ayıbıdır. Çünkü vicdan bölünmez bir bütündür. Başkası için endişelenmeyen, üzülmeyen insanın vicdanı olmaz. Sadece kendi mahallesinin mağduriyeti üzerinden konuşan insanların evrensellikle de vicdanla da alakaları olmaz” şeklinde konuştu.

ORTAÇAĞ’DAN ÖRNEK: AĞAÇTA, KAYIKTA DERS VERMESİNİ YASAKLADILAR



Siyasi Tarih alanında çalışmalar yürüten Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Ortaçağ’da üniversitelerin oluşum sürecini Fransız ilahiyatçı ve felsefeci Peter Abelard’ın hikayesi üzerinden şöyle anlattı: “Abelard, 12’inci yüzyılda aykırı görüşleri yüzünden arkadaşları tarafından yüksek otoritelere ihbar edilir. Arkadaşlarının ihbarı sonucunda Abelard’ın Fransız topraklarında ders vermesi yasaklanır. Abelard bunun üzerine bir ağaca çıkar ve dersini orada anlatır, çünkü dersini dinleyecek insanlara vardır. Sonra o ağaçta da ders vermesi de yasaklanır. Bunun üzerine bir kayıkta dersini anlatır. İşte bilginin, doğrunun peşine düşenler olduğu sürece, özgürlük korkusu olanlar bizi mağlup edemeyeceklerdir”.

PROF.DR.KABOĞLU’NA ALKIŞ YAĞMURU



Dünyanın en eski suçlarından bir tanesinin düşünce suçu olduğunu söyleyen Taşkın, “Bu ülkede düşünce suçu utancını yaşadığımız için gerçekten üzülüyorum” diye konuştu. Aynı KHK ile üniversiteden ihraç edilen Anayasa Hukuku Profesörü İbrahim Kaboğlu’nu ‘kamusal entellektüel’ olarak nitelendiren Taşkın, “Onunla aynı yerde durmaktan büyük bir onur duyuyorum” cümleleri alkışlarla karşılandı.

DERS İZMİR MARŞI İLE SON BULDU



Bosna-Hersek'in lideri Aliya İzzetbegoviç’in “Bana düşmanlık yapanlara verebileceğim en büyük ceza adalettir” sözlerini hatırlatan Taşkın, “Biz de onlara adaleti vereceğiz, onlar gibi çirkinleşmeyeceğiz. Biz onlara benzersek insanlıktan utanırız. Biz insan kalarak kazanacağız, hiç şüpheniz olmasın” diye konuştu. Kar yağışı altında yapılan ders İzmir Marşı söylenerek son buldu.

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