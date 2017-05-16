Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

İhraç edilen Prof. Dr. Karaman: Toplum doğal haklara karşı duyarsızlaşmış

Hasan DEMİRBAŞ / ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı'ndan KHK ile uzaklaştırılan Prof. Dr. Taha Karaman, “İnsanlar, doğal haklara karşı duyarsızlık geliştirmiş durumda. Bu ülkemiz açısından tehlikeli...

İhraç edilen Prof. Dr. Karaman: Toplum doğal haklara karşı duyarsızlaşmış

Hasan DEMİRBAŞ / ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı'ndan KHK ile uzaklaştırılan Prof. Dr. Taha Karaman, “İnsanlar, doğal haklara karşı duyarsızlık geliştirmiş durumda. Bu ülkemiz açısından tehlikeli bir gidişin göstergesi" dedi.
Akdeniz Üniversitesi'nden ihraç edilen akademisyenlerin oluşturduğu Antalya Dayanışma Akademisi (ANDA) ve Eğitim-Sen Antalya Şubesi işbirliği ile 'Yabancılaşma' konulu 5'inci ders, Prof. Dr. Taha Karaman'ın katılımıyla Kaleiçi Bademaltı Art Kafe'de gerçekleşti. Prof. Dr. Taha Karaman, KHK ile görevlerinden ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın 69 gündür açlık grevinde olduğunu hatırlatarak, insanlığa karşı yabancılaşmanın ülkemizde uç noktalara vardığını söyledi. Prof. Dr. Karaman şöyle konuştu:
"Bu insanlar, insan hakları için, bireysel hakları için açlık grevine başladı. Kimse bunu görmüyor, duymuyor. Toplum tamamen duyarsız. Maalesef insanlar doğal haklara karşı duyarsızlık geliştirmiş durumda. Bu ülkemiz açısından tehlikeli bir gidişin göstergesi. Sadece açlık grevinde ölüme yaklaşan insanlara değil, saygı duruşu yapan insanların bile yuhalandığı bir ülkeyiz. Her şey birbirine yabancılaşmış vaziyette."
Yoğun katılımla gerçekleşen ders, soru-cevap kısmının ardından sona erdi.
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246