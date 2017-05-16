İhraç edilen Prof. Dr. Karaman: Toplum doğal haklara karşı duyarsızlaşmış

Hasan DEMİRBAŞ / ANTALYA, () - AKDENİZ Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı'ndan KHK ile uzaklaştırılan Prof. Dr. Taha Karaman, “İnsanlar, doğal haklara karşı duyarsızlık geliştirmiş durumda. Bu ülkemiz açısından tehlikeli bir gidişin göstergesi" dedi.

Akdeniz Üniversitesi'nden ihraç edilen akademisyenlerin oluşturduğu Antalya Dayanışma Akademisi (ANDA) ve Eğitim-Sen Antalya Şubesi işbirliği ile 'Yabancılaşma' konulu 5'inci ders, Prof. Dr. Taha Karaman'ın katılımıyla Kaleiçi Bademaltı Art Kafe'de gerçekleşti. Prof. Dr. Taha Karaman, KHK ile görevlerinden ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın 69 gündür açlık grevinde olduğunu hatırlatarak, insanlığa karşı yabancılaşmanın ülkemizde uç noktalara vardığını söyledi. Prof. Dr. Karaman şöyle konuştu:

"Bu insanlar, insan hakları için, bireysel hakları için açlık grevine başladı. Kimse bunu görmüyor, duymuyor. Toplum tamamen duyarsız. Maalesef insanlar doğal haklara karşı duyarsızlık geliştirmiş durumda. Bu ülkemiz açısından tehlikeli bir gidişin göstergesi. Sadece açlık grevinde ölüme yaklaşan insanlara değil, saygı duruşu yapan insanların bile yuhalandığı bir ülkeyiz. Her şey birbirine yabancılaşmış vaziyette."

Yoğun katılımla gerçekleşen ders, soru-cevap kısmının ardından sona erdi.

FOTOĞRAFLI