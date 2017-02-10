İhraç edilen öğretmene veliler sahip çıktı

MERSİN'de Aydınlıkevler İlkokulu önünde toplanan bir grup veli, Eğitim-Sen üyesi öğretmenlerden Recep Sevim'in KHK ile meslekten ihraç edilmesine tepki gösterdi.Merkez Yenişehir İlçesi'ndeki okulun önünde toplanan 13 öğrenci velisi, 'Öğretmenimizi geri istiyoruz' sloganları atarak yetkililere seslendi. İhraç edilen 2-C sınıfı öğretmeni Recep Sevim'e destek olan veliler, öğretmenlerinden ayrıldıkları için çocuklarının okula gelmek istemediğini söyledi. Eylemlerine 'Susma sustukça sıra sana gelecek' sloganı atan veliler adına açıklama yapan Filiz Aba, sabah çocuklarını okula getirdiklerinde öğretmenlerinin ihraç edildiğini öğrenip şok olduklarını söyledi. Aba, öğretmenlerinin mesleğe iade edilmesini talep ettiklerini kaydetti.

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