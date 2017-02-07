İhraç edilen öğretmen valilikten yardım istedi

DENİZLİ Valiliği'nde düzenlenen 'Halk buluşmaları' adı verilen toplantıya katılan elektrik öğretmeni Ali Yıldız, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 672 Sayılı KHK ile ihraç edildiğini, iş bulamadığını belirterek yardım istedi. Vali Yardımcısı Kemal İnan, bunun üzerine yardım isteyen Yıldız'a, "Şu anda size yardım edecek makam yok. Notu aldık, toplantıdan sonra tekrar görüşelim" dedi.

Denizli Valiliği'nde düzenlenen halk buluşmaları etkinliğine devam edildi. Bugünkü etkinliğe Vali Yardımcısı Kemal İnan başkanlık yaparken, toplantıya resmi kurumların daire müdürleri de katıldı. Çok sayıda kişi de sorunlarını çözüme ulaştırmak için toplantı salonunda yapılan 'Halk buluşmalarına' geldi. Toplantıda söz alan, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 672 Sayılı KHK ile meslekten ihraç edilen elektrik öğretmeni Ali Yıldız, iş bulamamaktan yakındı. Yıldız, resmi olarak 80'in üzerinde işyerine başvuru yaptığını ancak, kendisine iş vermekten korktukları için iş bulamadığını belirterek, "İşsizim bana yardım edin" dedi.

Vali Yardımcısı Kemal İnan ise iş isteyen Yıldız'a, "Şu anda size yardım edecek makam yok. Notu aldık, toplantıdan sonra tekrar görüşelim" dedi. Vali Yardımcısı İnan, daha sonra diğer vatandaşların sorunlarını dinledi.



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