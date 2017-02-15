İhraç edilen akademisyenleri öğrenciler ve meslektaşları uğurladı





Erhan TEKTEN / İSTANBUL () - 686 sayılı KHK ile ihraç edilen 330 akademisyen arasında bulunan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Görevlileri Dr. Utku Uraz Aydın, Burcu Yılmaz ve Emre Tansu Keten eşyalarını toplayarak üniversiteden ayrıldı. Nişantaşı Kampüsü’nden “Teslim olmadık, teslim olmayacağız”, “Yaşasın sınıf dayanışması” sloganları eşliğinde çıkan akademisyenleri okul dışında öğrenciler ve akademisyenler karşıladı. İletişim fakültesinin eski dekanlarından Prof. Dr. Ünsal Oskay’ın fotoğrafını taşıyan grup üyeleri “Akademi susturulamaz, geri döneceğiz” pankartı açtı.



"SUÇSUZ OLDUKLARINI BİLİYORUZ"



Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şükran Esen de, ihraç edilen akademisyenlere destek oldu. Esen yaptığı açıklamada “Güzel bir günde değiliz, zor günlerden geçiyor Türkiye. 1980’lerde daha kötüsünü yaşadık, ona yaklaşıyoruz ama bugünler de altta kalacak. İhraç edilen üç arkadaşımız için buradayız. Onların bilimsel çalışma dışında bir şey yapmadıklarını biliyoruz. Suçsuz olduklarını biliyoruz. Onların bilimin gerektirdiğini yansıtarak her şeyi sorguladıklarını biliyoruz. Bilim sorgulamayı gerektirir. Bilimin gerektirdiği şey, üniversitelerin gerektirdiği şeydir. Onun için sorgulanması gerekirken ‘neden sorguladınız’ üzerine ihraç edilmesi bizim açımızdan yanlıştır. Bu yanlışın düzeltileceğine inanıyoruz. Yanlışlıklar komedyası oynanıyor. Komedyadan trajediye döndü” dedi.



İHRAÇ EDİLEN AKADEMİSYENLER KONUŞTU



İhraç edilen akademisyenlerde Utku Uraz Aydın yaptığı açıklamada “Bu üniversiteye vermiş olduğumuz, öğrencilerimize vermiş olduğumuz, kendimize vermiş olduğumuz emeğe el konuldu. Biz bunu açıkçası başta üniversiteleri hedef alan ama genel olarak bütün eğitim alanını hedef alan; çünkü yüzlerce Eğitim-Sen'li öğretmen arkadaşımızın da, o gece ihraç edildiğini biliyoruz, bütün eğitim alanını hedef alan bir siyasal tasfiye operasyonunun bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Buradaki destek çok önemli. İhraç edilenlere destek çıkılması çok önemli ama bu dayanışmanın sadece bizler için değil, içeri de kalan hala üniversitede olan hür zihinli dostlarımızın iki gün sonra ihraç edilmemesi verilen bir mücadele dayanışma olduğunu biliyoruz" dedi. ihraç edilen diğer akademisyen Burcu Yılmaz ise, "Biz direnmeye devam edeceğiz. Barış arayışının ihraç sebebi olmadığı bir akademiye geri döneceğiz. Bu süreçte yanımızda olanları da unutmayacağız. " Akademisyenler daha sonra kendilerine desteğe gelenlerle kucaklaştı. Çekilen hatıra fotoğraflarının ardından grup da olaysız bir şekilde dağıldı.





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