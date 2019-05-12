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İhlas Suresi'ni 6 ayda incir çekirdeğine yazdı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan mikro heykeltıraş Necati Korkmaz, dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim'i, üzerine Allah'ın 99 ismini yazdığı incir çekirdeğinden sonra yine incir çekirdeği üzerine İhlas Suresi'ni yazdı. Türkiye'deki...

İhlas Suresi'ni 6 ayda incir çekirdeğine yazdı
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan mikro heykeltıraş Necati Korkmaz, dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim'i, üzerine Allah'ın 99 ismini yazdığı incir çekirdeğinden sonra yine incir çekirdeği üzerine İhlas Suresi'ni yazdı.
Türkiye'deki tek Gubari (küçük nesnelerin üzerine yazılan hat eserlerinin genel bir adı) sanatçısı olduğu belirtilen, dünyadaki üç mikro heykeltıraştan biri olan Necati Korkmaz, İhlas Suresi'ni incir çekirdeğine yazdı. Hat sanatçısı Seyyid Kasım Gubari'nin 400 yıl önce pirinç tanesine yazdığı İhlas Suresi'ni, incir çekirdeğine sığdıran Korkmaz, sadece bu eser için 6 ay çaba harcadığını söyledi. Dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim'ini, Allah'ın 99 ismini incir çekirdeği üzerine yazan, tespih ve saç teli üzerine besmele gibi çok özel eserler üreten Korkmaz, incir çekirdeği üzerine yazdığı sureyi, örümceğin tek kılını fırça olarak kullanarak yaptığını kaydetti.
HAT ALANINDA BİR REKOR
Yaptığı çalışmanın hat alanında bir rekor olduğunu söyleyen sanatçı Necati Korkmaz, "Hat sanatçısı Seyyid Kasım Gubari'nin pirinç tanesine İhlas Suresi'ni sığdırmasından 400 yıl sonra, aynı sureyi incir çekirdeğine sığdırdım. Örümceğin tek kılını fırça olarak kullandım. Düzeltme ve kazımaları, arının iğnesiyle yaptım. Hat alanında rekor sayılacak bu eseri, 6 ayda tamamladım. Bu eser, şu anda yeryüzünde Gubari, hat sanatı, tozla el yazması en küçük eser oldu" dedi.
RAMAZAN BOYUNCA GÖRÜLEBİLECEK
İncir çekirdeği, dünyada Barselona, ve Kiev'den sonra Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kurulan, Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Dünyanın en küçük Kuran-ı Kerimi, Allah'ın 99 isminin incir çekirdeklerinin üzerinde yer aldığı dünyanın en küçük tespihinin ramazan ayında büyük ilgi gördüğünü söyleyen Korkmaz, "0.98 milimetre büyüklüğündeki 800 cüz, 120 sayfadan oluşan Kuran-ı Kerimi yaklaşık 3.5 yılda hazırladım. Büyük el yazması bir Kuran-ı Kerim nasıl yazıldıysa aynı şekilde yazıldı. Tüm sayfaları tezhiplendi, varaklandı. Müzemizde sergileniyor. Ramazan ayı nedeniyle Kuran-ı Kerim, saç teli üzerine yazılan besmele, İncir Çekirdeği üzerindeki ihlas suresi ve Allah'ın 99 isminin olduğu tespih çok ilgi görüyor" dedi.

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