İHH’dan, kimyasalla vurulan Doğu Guta’ya sıcak yemek

SURİYE’de Beşar Esad rejiminin düzenlediği gaz içerikli kimyasal saldırıya maruz kalan başkent Şam’a bağlı Doğu Guta’nın Duma beldesindeki 30 bin kişiye İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı ve Maldiv International Aid Campaign kurumu tarafından sıcak yemek dağıtıldı.İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriye’nin başkenti Şam kırsalında bulunan ve 5 yılı aşkın bir süredir Beşar Esed rejiminin kuşatması altında tutulan Doğu Guta’nın Haresta, Arbin, Zemelka ve Ayn terma bölgelerindeki sivillerin İdlib’e tahliyelerinin gerçekleştiğini söyledi. Tosun, “Doğu Guta’da Suriyeli muhaliflerin bulunduğu son bölge olan Duma’dan ise Cerablus’a yaralı ve sivillerin tahliyesine başlanmış, ancak anlaşmanın bozulması üzerine konvoyların kentten çıkışı durdurulmuştu. 7 nisan günü Duma bölgesi Beşar Esed rejimi tarafından düzenlenen gaz içerikli kimyasal saldırıya maruz kaldı’’ dedi.DUMA’DA 100 BİN SİVİL VARTosun, Duma’da halen 100 bin sivilin olduğunu ve bölgedeki insanları desteklemeye gayret gösterdiklerini belirterek şöyle dedi:“Duma’da halihazırda 100 bin sivil bulunuyor. Kimyasal saldırıda en az 80 kişi hayatını kaybetti. Binlerce insan bu zehirli gazdan etkilendi. Ölümle karşı karşıya kalan insanlar hala sığınaklarda hayata tutunmaya çalışıyorlar. Bu nedenle daha önce Duma’da kurduğumuz yardım ağımızı sürdürüyoruz. Duma’da yeraltında bulunan mutfağımızdan 30 bin kişiye sıcak yemek çıkarttık. Sığınaklarda bulunan ailelere bu yemekleri dağıttık. Bu yardım çalışmamızda bize Maldiv International Aid Campaign kurumunun ciddi destekleri oldu. Kurum yetkililerine ve bağışçılarına teşekkür ediyoruz.’’

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