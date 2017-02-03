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İHH ve Kuveyt Kızılay’ından Haleplilere yardım

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), () - İNSAN Hak ve Hürriyetleri(İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Kuveyt Kızılayı işbirliği ile Halep’ten tahliye edilerek İdlib ve bölgesine yerleşen sivil halka 15 TIR’dan oluşan insani yardım...

İHH ve Kuveyt Kızılay’ından Haleplilere yardım

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), () - İNSAN Hak ve Hürriyetleri(İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Kuveyt Kızılayı işbirliği ile Halep’ten tahliye edilerek İdlib ve bölgesine yerleşen sivil halka 15 TIR’dan oluşan insani yardım gönderildi.
İHH’nın Hatay’ı Reyhanlı İlçesi’nde bulunan Suriye Çalışmaları Lojistik Merkezi’nde düzenlenen törende konuşan İHH Körfez Ülkeler Sorumlusu Vakar Necmeddin, Kuveyt Kızılay Derneği ve İHH işbirliği ile içerisinde 10’ar bin adet hijyen ve çocuk paketi bulunan 15 TIR’lık yardım konvoyu gönderdiklerini belirterek, “Bu yardım konvoyu, Kuveyt Kızılayı ve İHH İnsanı Yardım Vakfı’nın ortak yaptığı bir çalışmadır. Bu yardım paketleri İdlip ve etrafında bulunan kamplara dağıtılacaktır. Bu çalışmaların gelecekte de daha geniş tutulmasını ve daimi olmasını temenni ederiz” dedi.
Kuveyt Kızılay acil yardım sorumlusu Khaled Almutairi ise konuşmasında, Kuveyt Kızılay Derneği olark İHH’nın desteği ile Halep’in tahliyesinden sonra Kemmune ve Kerame kamplarına yerleşen Halepli sivillerin ihtiyaçları için 10’ar bin adetten oluşan hijyen ve çocuk paketi gönderdiklerini belirterek, yardım çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

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