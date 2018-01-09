İHH uyuşturucu ile mücadele başlattı

ANKARA, () - İHH İnsani Yardım Vakfı, 'Mahallene ve Okuluna Sahip Çık! Uyuşturucuya Hayır!' sloganıyla 31 ayrı şehirde uyuşturucu ile mücadele konferansları başlatıyor. İHH İnsani Yardım Vakfı, "Mahallene ve Okuluna Sahip Çık! Uyuşturucuya Hayır!" başlığı altında Türkiye'de son 4 yılda hızla yayılan uyuşturucu ve madde bağımlılığı sorununa dikkat çekmek, sivil toplum ve kamu kurumları işbirliğinin arttırılması ve toplumda duyarlılık bilincinin geliştirilmesini hedefleyen bir dizi konferans serilerine başlıyor.

İHH, Türkiye'nin uyuşturucu bağımlılığı ve suç oranının yüksek olduğu 47 şehrin 31'inde konferanslar düzenleyerek uyuşturucu sorunu ve madde bağımlılığı ile alakalı farkındalık oluşturmak ve bunlarla mücadele için bilinçlendirme çalışmaları yürütecek.

Konferanslar; illerdeki il sağlık müdürlükleri, akademisyenler, üniversiteler, gazeteciler, belediyeler ve ilgili tüm kurumlarla koordineli olarak gerçekleştirilecek. İHH Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay'ın öncülüğünde gerçekleştirilecek olan konferansların ilki 11 Ocak Perşembe günü Trabzon'da yapılacak.

TÜRKİYE'DE UYUŞTURUCU SORUNU

Türkiye'de uyuşturucu kullanımı tehlikeli boyutlarda sessiz ve derinden yayılıyor. Genel uyuşturucu kullanımındaki artış yüzde 17'ye, bonzaide ise yüzde 38'e doğru tırmanmış vaziyette. Uyuşturucu haritasına baktığımızda Türkiye'de bölgelere göre uyuşturucu kullanımı şu şekilde: Marmara yüzde 33, İç Anadolu yüzde 19, Akdeniz yüzde 14, Ege yüzde 11, Doğu Anadolu yüzde 10, Güneydoğu yüzde 9 ve Karadeniz yüzde 4.

Türkiye'de uyuşturucu kullanan kişi sayısı 1 milyon 700 bin. 2014 ve 2015 yıllarında 700 bin insanımız uyuşturucu tedavisi gördü. Bugün Türkiye'nin 47 ilinde uyuşturucu madde kullanımı var. Uyuşturucu sebebiyle 26 ilimizde ölüm vakaları gerçekleşiyor. İstanbul'da 39 ilçenin 22'sinde uyuşturucu kullanımı ve buna bağlı sebeplerden ölümler yaşanmaktadır. Uyuşturucuya başlama nedeni yüzde 48 ile arkadaş etkisi, yüzde 23 ile merak oluyor. Uyuşturucu temininin yüzde 80'i sokak satıcılarından karşılanıyor. Cezaevlerindeki mahkumların toplamının yüzde 21'i uyuşturucu madde suçundan yatıyor. En fazla sentetik bonzai yakalanan iller; İstanbul, Bursa, İzmir ve Antalya…

Bağımlıların yüzde 82'si 20 ile 35 yaş aralığındadır. Son 3 yılda alkol ve uyuşturucu kullanımı sebebiyle hakkında yasal işlem yapılanların yüzde 20'si çocuk… Gençleri zehirleyen sentetik bonzainin, Türkiye'de merdiven altında üretiliyor olması ayrı bir problem.

31 İLDE FARKINDALIK OLUŞTURULACAK

Türkiye genelinde konferans verilerek farkındalık oluşturulacak olan iller listesi ise şu şekilde: Trabzon, Bursa, Eskişehir, Sakarya, Edirne, Tekirdağ, Ankara, İzmir, Manisa, Denizli, Konya, Kayseri, Malatya, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Adana, Mersin, Antalya, Samsun, Tokat, Van, Yalova, Balıkesir, Diyarbakır, Kocaeli, Bilecik, Aydın, Urfa, Isparta ve Çankırı.

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