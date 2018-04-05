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İHH, Doğu Gutalı aileler için kamp kurdu

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı’nca, Suriye’nin Şam kenti kırsalındaki Doğu Guta’dan gelen aileler için İdlib’e bağlı Der Hassan köyünde kurulan 350 çadıra aileler yerleştirildi. Şam’ın Doğu Guta bölgesinde,...

İHH, Doğu Gutalı aileler için kamp kurdu
İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı’nca, Suriye’nin Şam kenti kırsalındaki Doğu Guta’dan gelen aileler için İdlib’e bağlı Der Hassan köyünde kurulan 350 çadıra aileler yerleştirildi.
Şam’ın Doğu Guta bölgesinde, 5 yıldır kuşatma altında yaşamlarına devam eden ailelerin tahliyeleri devam ediyor. İHH tarafından da bölgeden tahliye edilen aileler için İdlib kırsalındaki Der Hassan köyünde 350 çadır kuruldu. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Doğu Guta’nın çeşitli bölgelerinden İdlib’e tahliyelerin devam ettiğini söyleyerek, “Tahliyeler nedeniyle bölgeye gelen ailelerin barınma ihtiyaçları da arttı. İdlib kırsalındaki Der Hassan köyüne 350 çadır kurduk. Bu çadırlara aileleri yerleştirdik. Mobil sağlık kliniğimiz, kuşatmadan çıkan ve uzun bir yolculuktan sonra İdlib’e ulaşan aileleri sağlık taramasından geçirdi. En kısa sürede kamp alanı içerisinde bir çadırda okul açacağız. Temiz içme suyu ihtiyacını da kamp alanı içerisinde kurduğumuz su deposu ile gidereceğiz. Bu alana 150 çadır daha kurarak toplamda 500 Doğu Gutalı ailenin barınacağı bir alan oluşturmuş olacağız'' dedi.

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