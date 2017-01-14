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İHH'dan terör mağduru ailelere gıda ve battaniye yardımı

İNSANİ Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Şırnak Şubesi, Şırnak'ın Silopi İlçesi'ndeki, yatalak ve engellileri bulunan yardıma muhtaç ailelere gıda ve battaniye yardımında bulundu. İHH Şırnak Şubesi, Silopi Engelliler...

İHH'dan terör mağduru ailelere gıda ve battaniye yardımı
İNSANİ Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Şırnak Şubesi, Şırnak'ın Silopi İlçesi'ndeki, yatalak ve engellileri bulunan yardıma muhtaç ailelere gıda ve battaniye yardımında bulundu.
İHH Şırnak Şubesi, Silopi Engelliler Derneği Aracılığı ile tespiti yapılan yatalak ve engelli hastası bulunan muhtaç durumdaki 10 aileyi evinde ziyaret ederek, gıda ve battaniye yardımında bulundu. Ziyaret edilen evlere giden İHH Şırnak Şube Başkanı Serdar Tatar, engellilerin sıkıntılarını dinledi. Silopi Engelliler Derneği aracılığı yardıma muhtaçlara çeşitli yardımlarda bulunduklarını belirten Tatar, bu kez 10 aileye gıda ve battaniye malzemesi dağıttıklarını ifade ederek, "Abdullah başkanımızın raporları ile inşallah desteklerimiz daha da artacak. Engelli vatandaşlara yardımları ulaştırıp, onlarla ilgileneceğiz. Onların destekçisi olacağız" dedi.
Silopi Engelliler Yardımlaşma Dayanışma Ve Destekleme Derneği Başkanı Abdullah Süer de, yardımlarından ötürü Tatar'a teşekkür ederek, "İHH, engelli kardeşlerimize ikinci kez yardımda bulunuyor. Engelli kardeşlerim adına teşekkür ediyorum. ilçemizde yardıma muhtaç engelli vatandaşımız çok olduğu için bu tür yardımlara ihtiyacımız vardır. Engellilerimiz için yardım bekliyoruz" diye konuştu.

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