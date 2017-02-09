İHD: 22 çocuk çatışmada, 41 çocuk bombalı saldırıda öldü

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, () - İNSAN Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi, 2016 yılında 114 çocuğun cinsel istismara maruz kaldığını, 22 çocuğun silahlı çatışma ortamından kaynaklı, 41 çocuğun ise bombalı saldırılarda yaşamını yitirdiği açıkladı.

İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi Çocuk Komisyonu tarafından hazırlanan 2016 yılı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 'Çocuk Haklarına Yönelik İhlaller' raporu açıklandı. Raporun açıklanması için düzenlenen basın toplantısında konuşan Çocuk Komisyonu yöneticisi avukat Ercan Yılmaz 2016 istatistiksel verilerine bakıldığında çocuk haklarına yönelik hak ihlallerinin 2016 yılında da yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin silah kullanma yetkisinin ihlali ve dur ihtarı nedeniyle 2016 yılında bölgede 5 çocuğun yaşamını yitirdiğini, 6 çocuğun yaralandığını belirten Yılmaz, çatışma ve bombalı saldırılarda ölen çocuklarla ilgili de şunları söyledi:

"Yine silahlı çatışma ortamından kaynaklı 22 çocuk yaşamını yitirmiş, 12 çocuk ise yaralanmış veya kalıcı fiziksel tahribatlarla yaşamlarını sürdürmek zorunda kalmıştır. Bununla birlikte, Türkiye'de yüzlerce cana mal olan bombalı saldırılar neticesinde bölgede 41 çocuk yaşamını yitirmiş, 3 çocuk ise yaralanmıştır. Yaşam hakkı ihlal edilen çocuklar ile ilgili yargı karşısına çıkarılmaması, suç işleyen kolluk birimlerini adeta cesaretlendirmekte, ihlalleri sürdürmeye teşvik etmektedir. Toplumsal gösteriler veya ev baskınları sonucu 2016 yılı içerisinde 150 çocuk gözaltına alınmış, 40 çocuk ise tutuklanmıştır. Sokağa çıkma yasakları sırasında ve toplumsal olaylarda gözaltına alınan çocuklara göre işkence ve kötü muamele uygulamalarına da rastlanmıştır. En az 6 çocuk gözaltına işkenceye maruz kalırken, en az 6 çocuk ise gözaltı yerleri dışında veya sokakta şiddet mağduru olmuştur. Çatışmalı ortamdan etkilenme, resmi hata ve ihmal, faili meçhul saldırı, mayın ve sahipsiz bırakılan patlayıcılar, sınır altlarında vurulanlar, kuşkulu çocuk ölümleri, intiharları gibi konularda yapmış olduğumuz izleme çalışmalarında ise, 2016 yılında bölgede 40 çocuk yaşamını yitirmiş, 49 çocuk ise yaralanmıştır."

Cezaevlerinde fiziksel koşullarının yarattığı ihlallerin dışında, işkence ve kötü muamele, sağlık sorunları, sosyal etkinliklerden mahrum bırakma, psikolog desteğinden yoksun bırakılma gibi pek çok ihlalin yaşandığı görüşünü savunan Ercan Yılmaz, "2016 yılında aile içinde ve toplumsal yaşam alanlarında çocuklara yönelik şiddet ve istismar olaylarıyla yaşam hakkı ihlalleri devam etmiştir. Karşılaştıkları şiddet sonucu 10 çocuk yaşamını yitirmiş, 2'si yaralanmış, 114'ü istismara maruz kalmıştır" dedi. Yılmaz, çocukların yaşam hakkını savunmanın ve çocuklara yönelik hak ihlalleriyle mücadele etmenin en temel insani sorumluluk olduğunu belirtirken de şunları söyledi:

"Bu temelde biz insan hakları savunucuları olarak, tüm toplumsal kesimleri çocuklarımızın her alanda maruz kaldığı şiddete karşı duyarlı olmaya ve demokratik tepkilerini göstermeye çağırıyoruz ve sonuç olarak diyoruz ki; çocukların işkence edilerek cezaevlerine atılmadığı, kurşunla ya da gaz fişeğiyle vurulup katledilmediği, ana dillerinde özgür, bilimsel, kendi inanışında ve ayrımcılığa uğramadan eğitim alabildiği, sokaklarda çalışmak zorunda kalmadıkları, şiddete ve istismara maruz bırakılmadıkları bir toplumda yaşabildikleri bir ortam diliyoruz."

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İHD raporu: 22 çocuk çatışmada, 41 çocuk bombalı saldırıda öldü