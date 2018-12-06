İGÜ ve Jadara Üniversitesi'nden iş birliği

İSTANBUL, () - İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) ile Ürdün Jadara Üniversitesi ile ikili anlaşmalar, öğrenci ve akademisyen değişim programları, ortak bilimsel kongreler gibi birçok başlık altında iş birliği kararı alındı.

Jadara Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Shukri Al – Marashdeh, Jadara Rektörü Prof. Dr. Saleh Ershid Taha Al – Aqili, Bilimsel Araştırma ve Lisansüstü Çalışmaları Dekanı Dr. Ahsan Arsan Al-Rubai, iş birliği protokolünü İstanbul'da İGÜ'yü ziyaret ederek imzaladı.

İmza törenine, İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, İGÜ Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç ile Öğr. Gör. Muhammed Adil katıldı. Anlaşma sonrasında değerlendirmelerde bulunan Ürdünlü heyet, İGÜ’nün Arap dünyasında önemli bir yere sahip olduğunu ve İGÜ'yü Türk yükseköğretiminin önemli bir temsilcisi olarak gördüklerini ifade etti.

“YENİ TECRÜBELER KAZANILIYOR”

Uluslararası tecrübe ve itibar için iş birliklerinin önemli olduğuna değinen Muhammed Adil, “İş birlikleri, araştırmalara ve bilimin oluşumuna da katkı sağlıyor. Akademisyenler farklı üniversitelere giderek yeni bilimsel araştırma alanları bulabiliyor. Yeni tecrübeler kazanılıyor” dedi.

“FARKLI İŞ BİRLİKLERİ PLANLIYORUZ”

Türkiye’nin yükseköğretim alanında büyük adımlar attığını ve uluslararası akreditasyonun Türkiye’deki öncüsünün de kendileri olduğunu söyleyen İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli ise, "İGÜ'nün, uluslararası olma yönünde attığı adımlar, Arap dünyasının da ilgisini çekti. Öğrenci ve akademisyen değişimleri gerçekleştirmeyi, ortak bilimsel projelere ve araştırmalara imza atmayı hedefliyoruz. Birlikteliğimizin ilk adımını da, her yıl düzenlediğimiz Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu’na katılımlarıyla atıyoruz” diye konuştu.

İGÜ Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç ise İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak uluslararası olmaya ve iş birliklerine büyük önem verdiklerini belirtti.