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İGÜ namağlup şampiyon

İSTANBUL, ()-  İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Erkek Voleybol Takımı Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu İstanbul 1’inci Lig B Grubu müsabakalarında tüm rakiplerini yenerek namağlup İstanbul Şampiyonu oldu. İGÜ Erkek Voleybol...

İGÜ namağlup şampiyon

İSTANBUL, ()-  İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Erkek Voleybol Takımı Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu İstanbul 1’inci Lig B Grubu müsabakalarında tüm rakiplerini yenerek namağlup İstanbul Şampiyonu oldu.
İGÜ Erkek Voleybol Takımı, antrenör Deniz Demir Bolçay önderliğinde grubunu rakiplerine set dahi vermeyerek lider tamamladı.Yarı finalde Esenyurt Üniversitesi’ni 3-0’lık sonuçla eleyen İGÜ, finalde Haliç Üniversitesi ile karşılaştı. Final maçında 2 - 0 mağlup durumdayken mücadeleden vazgeçmeyen İGÜ Erkek Voleybol Takımı, skoru lehine çevirerek rakibi Haliç Üniversitesi’ni 3 - 2 mağlup etmeyi başardı ve şampiyonluk kupasını kazandı.
HEDEF SÜPER LİG
İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Şampiyonu olarak 6 - 11 Mayıs tarihlerinde arasında Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olan Süper Lig’e yükselme müsabakalarına katılma şansı yakaladı.

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