Iğdır Valisi, kuşlar için doğaya yem bıraktı

Suat DENİZ/IĞDIR, () - IĞDIR’da çetin kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için Vali Ahmet Turgay Alpman, öğrencilerle birlikte doğaya yem bıraktı.

Bu sene kış mevsiminin şiddetli geçmesi kar yağışının etkili olmasından dolayı yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan kuşlar için Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin katılımı ile çevre yolu üzerinde bulunan karlarla kaplı boş araziye buğday, ekmek bıraktılar. Öğrencilerle birlikte doğaya yem bırakan Vali Ahmet Turgay Alpman, "Hayatta bütün canlılar birbirleriyle zincir halinde bağlantılı olarak yaşıyorlar. Kuşlar insanlara, insanlar kuşlara bağlılar. Bu bağlantının bozulmaması lazım. Doğadaki kuşlara sahip çıkmalıyız. Dünyanın devamlılığı için bu gereklidir. Doğanın dengesini korumalıyız. Dünyanın devamlılığı bu dengenin zincirin bozulmamasına bağlıdır. Sizlerde çevrenizde doğaya, kuşlara sahip çıkarsak geleceği güzel bir doğa bırakabiliriz. Doğanın devamlılığı bu zincirin bozulmamasına bağlı" dedi.

Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mete Türkoğlu ise yoğun kar yağışı olması nedeniyle parklarda ve bahçelerde yemleme çalışması yaptıklarını belirtti. Türkoğlu, "Kuşlar aç kalırsa Iğdır’ı terk ederler. Terk ederlerse doğada denge bozulur. Kuşlar olmasa tarımsal ürün alamayız çünkü kuşlar zararlı böçek çekirgeleri yiyerek tarım ürünlerini koruyor. Kuşlar insanoğlunun dostudur .Onlara sahip çıkmalıyız.kışın onlara yem vermeliyiz. Kuşlar doğanın dostudur. İnsanların yaşam sürelerini uzatıyor diyebiliriz. Yemek ekmek artıklarını kuşlara vermeliyiz" diye konuştu.

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