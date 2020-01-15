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Iğdır semalarında uçağın kuyruk izi ilginç görüntüler oluşturdu
GENEL 15.01.2020, 12:59
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IĞDIR'da daireler çizerek uçan uçağın kuyruk izi, gökyüzünde ilginç görüntüler oluşturdu.
Iğdır'da bugün sabah saatlerinde bir uçak gökyüzünde daireler çizerek uçtu. Yaklaşık yarım saat süren uçuş sırasında uçağın kuyruk izi, ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Bölge halkı uçak izlerini ilgiyle izledi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde de 9 Ocak günü benzer görüntüler yaşanmıştı.
Iğdır'da bugün sabah saatlerinde bir uçak gökyüzünde daireler çizerek uçtu. Yaklaşık yarım saat süren uçuş sırasında uçağın kuyruk izi, ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Bölge halkı uçak izlerini ilgiyle izledi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde de 9 Ocak günü benzer görüntüler yaşanmıştı.
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