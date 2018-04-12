Iğdır Ovası'nda 35 yıl sonra yeniden 'beyaz altın' dönemi

TÜRKİYE'nin İran, Nahçivan ve Ermenistan'a açılan kapısı Iğdır'da, 35 yıl aradan sonra pamuk yetiştirilmeye başlanınca Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü çiftçilere pamuk tohumu dağıttı.

Pamuk ve pirinç yetiştirilebilen, 'Doğu'nun Çukurova'sı' olarak bilinen Iğdır Ovası, geçen yıl ekilen pamuklarla yeniden beyaza büründü. Deneme ekiminin ardından çiftçilerden gelen yoğun istek üzerine bu yıl pamuk ekimine geçildi. Ekim için çiftçiye pamuk tohumu dağıtıldı. Tohum dağıtım törenine Vali Enver Ünlü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Yolcu, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ali Bulut, Meclis Başkanı Kurban Oluz, meclis üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Törende konuşan Vali Enver Ünlü, pamuk deneme ekiminin ardından çiftçilerden gelen yoğun istek üzerine bu yıl gerçek ekime geçildiğini söyledi. Doğunun Çukurovası olan Iğdır'da 'beyaz altın' diye tabir edilen pamuğa geri dönüldüğünü ifade eden Ünlü, "Önümüzdeki yıl bu katılımın daha da artacağına inanıyorum. Beyaz altın sayesinde tekstil fabrikaları var. Elde edilen ürünler, burada değerlenecektir. Bakanlığımızın da cırcır fabrikaları desteğini vereceğine inanıyorum. Tarım Bakanlığımız tarafından pamuğa kilogram başına 80 kuruş, yani ton başına 800 TL, mazot ve gübre desteği olarak da dekar başına 44 TL destek verilmektedir. Beyaz altını herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Yolcu, 2018 yılı İl Özel İdare kaynaklı olarak gerçekleştirilecek olan pamuk tohumluğu alım projesi kapsamında 7 bin 400 kilogram pamuk tohumu tedarik edilerek talep eden çiftçilere dağıtımının yapılacağını söyledi. Iğdır'da toplam 2 bin 500 dekarlık alanda pamuk ekimi gerçekleştirileceğini ifade eden Yolcu, "Mikroklima iklimi ve toprak yapısı sayesinde birçok tarım ürününün yetiştirilmesine olanak sağlayan Iğdır’da üreticiler pamuk üretimine yöneldi. Doğu Anadolu Bölgesi'nde pamuk ekimi Elazığ, Malatya ve Iğdır'da yapılmaktadır" dedi.

Pamuk ekimi yapan Şamil Akyüz ise "Topraklarımız bereketli ve verimli. Bunun değerini iyi bilmeliyiz. Toprak verimli ve çiftçimiz çalışkan olursa iyi ürün elde ederiz" diye konuştu.

Törenin ardından Vali Enver Ünlü, çiftçilere pamuk tohumu dağıttı.



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