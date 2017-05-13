Iğdır'da Şans Topu talihlisi merak konusu

Milli Piyango İdaresi tarafından 10 Mayıs günü yapılan Şans Topu çekilişinde Iğdır'daki bayiden aldığı kuponla 5+1'i bilerek 696 bin 252 lira ikramiye kazanan talihlinin kim olduğu merak ediliyor.Milli Piyango İdaresi tarafından 10 Mayıs günü yapılan 830'uncu Şans Topu çekilişinde 4, 7,19, 29,30+ 3 nolu kupon 696 bin 252 liranın sahibi oldu. Tek başına Şans Topu'nu kazanan kişinin Iğdır merkezdeki İddaa Bayisi Erol Bahşi'nin gişesine kuponu yatırdığı belirlendi. Kentte büyük heyecana neden olan büyük ikramiyeyi kazanan kişi ise ortaya çıkmadı.Iğdır'da 7 yıldan beri İddaa bayiliği yapan 40 yaşındaki Erol Bahşi, gişeye yatırılan kuponlardan birinin 696 bin lira kazandığını, bundan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Iğdır'a ilk kez büyük bir ikramiye çıktı. Şans Topu talihlisinin Iğdır'dan çıkması beni çok sevindirdi. Kim olduğunu herkes gibi ben de merak ediyorum" dedi.

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