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Iğdır'da MHP ve HDP 1'er milletvekili çıkardı

IĞDIR, () - IĞDIR'da Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kesin olmayan sonuçlara göre MHP ve HDP 1'er milletvekili çıkardı.   AK Parti ve HDP'nin 1 Kasım 2015 seçimlerinde bir milletvekili çıkardığı...

Iğdır'da MHP ve HDP 1'er milletvekili çıkardı

IĞDIR, () - IĞDIR'da Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kesin olmayan sonuçlara göre MHP ve HDP 1'er milletvekili çıkardı. 
 AK Parti ve HDP'nin 1 Kasım 2015 seçimlerinde bir milletvekili çıkardığı Iğdır'da 27'inci dönem seçimlerinde HDP milletvekilliğini korurken, AK Parti yerini ittifak MHP'ye kaptırdı. Resmi olmayan sonuçlara MHP'den Yaşar Karadağ, HDP'den ise Habip Eksik milletvekili seçildi. İki milletvekili de ilk kez mecliste olacak. 
Yaşar Karadağ (MHP): Iğdır'da 1976 yılında doğdu. Atatürk Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Eğitimci Karadağ, evli 3 çocuk babası.
Habip Eksik (HDP): Iğdır’da 1985 yılında doğdu. 2011 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Iğdır’da doktor olarak göreve başlayan Eksik, 7 yıllık meslek hayatında Iğdır’ın ilçelerinde, sağlık ocakları ve devlet hastanesinde görev yaptı. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edildi. 

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