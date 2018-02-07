Iğdır'da 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' töreni düzenlendi

IĞDIR'da, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yaralanan Iğdır Emniyet Müdürü Melih Ekici ile birlikte 1 polis memuru ve Afyonkarahisar'da şehit olan bir askerin babasına 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' verildi.İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle darbe girişiminde İstanbul Şişli İlçe Emniyet Müdürü iken yaralanan Iğdır Emniyet Müdürü Melih Ekici ve Ankara'da görev yaparken yaralanan polis memuru Ahmet Karaman ile Afyonkarahisar'da yaptığı vatani görevi sırasında 5 Eylül 2012 tarihinde mühimmat deposunda yaşanan patlamada şehit olan asker Mehmet Emin Çağun'un babası Ahmet Çağun'a 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' verildi. Törende bir konuşma yapan Vali Enver Ünlü tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de sağlıklı bir hayat dileğinde bulunarak şöyle konuştu:"Türkiye, terör belasıyla yıllardan beri amansız mücadele veriyor. Bu bela kimi zaman vesayetçiler yoluyla karşımıza çıkıyor, kimi zaman terör olarak önümüze geliyor, kimi zaman yargı darbeleriyle kendini gösteriyor. Küresel aktörlerin de perde arkasında Türkiye'ye yönelik saldırıları bizi tehlikelere karşı daha da açık hale getirdi ancak bu aziz millet en zor zamanlarda dahi bayrağına, vatanına, ezanına ve devletine sahip çıkmıştır. Kahraman ecdadımızın, mübarek şehitlerimizin ve yiğit gazilerimizin fedakârlıkları olmasaydı, değil bin yıl, bir yıl bile bu topraklarda tutunamazdık. Minarelerimizden beş vakit yükselen ezan seslerini duyamazdık. 780 bin kilometrekare vatan toprağının her köşesinde dalgalanan ay yıldızlı bayrağı göremezdik. Bu topraklarda bin yıldır bulunan Türk devlet geleneğinin davası, insanlık davasıdır. Davamız, barış ve kardeşlik davasıdır. Yakın geçmişte terörle mücadelede, 15 Temmuz ve sınır ötesi operasyonlarda şehit düşen, gazi olan kardeşlerimiz bu davanın önemli neferleridir. Bu madalyalar, şehitlerimizin iman dolu göğüslerine takılan şehadet mertebesinin yanında sadece küçük bir anlam ifade ediyor. Kahraman gazilerimizin milletin gönlündeki değerlerinin yanında bugün verilecek beratlar çok sembolik kalıyor. Bugün takdim edilecek devlet övünç madalyaları, milletimizin sizlere olan derin minnettarlığının, nesiller boyu sürecek büyük saygısının nişanıdır. Türk milleti, Türk devleti sizleri şerefle, şanla yad edecektir." diye konuştu.Duygusal anların yaşandığı program toplu fotoğrafın çekilmesi ile sona erdi.

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