Iğdır'da 250 polisle kaçak cep telefonu operasyonu

IĞDIR Emniyet Müdürlüğü, iş yerlerine kaçak cep telefonu ve saat operasyonu düzenledi. Polis, yeraltı çarşısındaki işyerlerinde yaptığı aramada, çok sayıda cep telefonu, saat ve elektronik cihaza el koydu.

Elektronik eşya kaçakçılığını önlemek isteyen Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki Yeraltı Çarşısı'ndaki işyerlerini denetledi. Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce'nin yönettiği ve yaklaşık 250 polisin katılımıyla yapılan operasyonda, kaçak, çalıntı, faturasız olduğu, tespit edilen akıllı cep telefonu ile birlikte saat ve bataryalara el konuldu. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen cihazlar incelendikten sonra Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

ÇUVALLAR DOLUSU CEP TELEFONU VE ELEKTRONİK EŞYA

Iğdır Emniyet Müdürlüğü, gün boyu süren kaçak cep telefonu operasyonuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, ?Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 250 personelin katılımıyla devletimizin uğrayacağı vergi kaybını engellemek, haksız rekabetin önüne geçmek ve kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğini önlemek amacıyla 12 Kasım günü Bağlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Yeraltı Çarşısı içerisinde telefon ve elektronik emtia satışı yapan işyerlerine yönelik yapılan aramalarda, 493 adet çeşitli markalarda faturasız kayıt dışı cep telefonu, 27 adet bilgisayar, 7 bin 575 adet cep telefonu aksesuarı, yedek parçası ile 97 adet muhtelif elektronik eşya ele geçirildi denildi.

Polis ekipleri, malzemeleri incelemek amacıyla çuvallar içerisinde emniyet müdürlüğüne götürdü.