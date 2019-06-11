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İGDAŞ’tan açıklama

İSTANBUL, () – Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar'ın, oğlunun işten çıkarıldığı iddiaları üzerine İGDAŞ yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Sayın Gökçınar’ın oğlu İGDAŞ’ta...

İGDAŞ’tan açıklama

İSTANBUL, () – Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar'ın, oğlunun işten çıkarıldığı iddiaları üzerine İGDAŞ yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Sayın Gökçınar’ın oğlu İGDAŞ’ta personel olarak çalışmamıştır. Dolayısıyla işine son verilmesi gibi bir durum söz konusu değildir” denildi.

“Sayın Mahmut Tanal’ın bugün Twitter hesabında paylaştığı ithamla ilgili açıklamamız” başlığıyla İGDAŞ'ın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Necdet Gökçınar'ın oğlunun İGDAŞ'tan çıkarılması söz konusu değildir çünkü hiçbir zaman Sayın Gökçınar'ın oğlu İGDAŞ'ta personel olarak çalışmamıştır. Dolayısıyla işine son verilmesi gibi bir durum da söz konusu değildir.

Gökçınar'ın oğlu R.E. Gökçınar'ın 17 Nisan 2006'da İBB'de sözleşmeli olarak işe başladığı, 3 Mart 2009'da memur olduğu aktarılan açıklamada, "15 Mayıs 2012 tarihinden bu yana ise İBB Tesisler Bakım Onarım Müdürlüğü'nde (657'ye tabi memur) halen mühendis olarak çalışmaya devam etmektedir" denildi.

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