Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen...
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti

İGC ve Basın Konseyi'nden Basın Bayramı mesajı

Melis KARAKUZULU/İZMİR, ()- İZMİR Gazeteciler Cemiyeti (İGC) ve Basın Konseyi'nce, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle yapılan ortak açıklamayla, Türk basınının durumu ve sorunları dile getirilip, halkın gazetelere ve gazetecilere destek...

İGC ve Basın Konseyi'nden Basın Bayramı mesajı

Melis KARAKUZULU/İZMİR, ()- İZMİR Gazeteciler Cemiyeti (İGC) ve Basın Konseyi'nce, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle yapılan ortak açıklamayla, Türk basınının durumu ve sorunları dile getirilip, halkın gazetelere ve gazetecilere destek olması istendi.
İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Konseyi, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle İzmir'deki 7 yerel gazetenin temsilcileri ile birlikte ortak basın açıklaması yaptı. İkinci Abdülhamit'in 2'nci Meşrutiyet'i ilan etmesinin ardından, gazetelerin ilk defa sansür denetiminden geçmeden yayınlandığı gün olan 24 Temmuz 1908'in anısına düzenlenen açıklamada, gazetecilerin zor şartlar altında bulunduğu belirtildi. Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç'in de katıldığı basın açıklamasında ortak bildiriyi İGC Başkanı Misket Dikmen okudu. 
Dikmen, basın özgürlüğünün evrensel standartlara ulaşabilmesi için sadece gazeteciler, medya çalışanları değil halkın da özgür habercilik için verilen çabalara ortak olmasını istediklerini belirterek, "24 Temmuz basın özgürlüğü için mücadele günümüz kutlu olsun" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.