Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı öldürdü
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı...
Akşener'in mitinginde gerginlik
'TİKA'yı kapatacağım' demedim.
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav günü ücretsiz
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav...

İftar yemeğinden sonra 20 kişi zehirlendi

BARTIN'ın Ulus ilçesinde belediye tarafından 2 bin kişiye verilen iftar yemeği sonrasında 20 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. Ulus Belediyesi zehirlenmenin yemekten kaynaklı olmadığını bildirdi. Ulus Belediyesi...

İftar yemeğinden sonra 20 kişi zehirlendi
BARTIN'ın Ulus ilçesinde belediye tarafından 2 bin kişiye verilen iftar yemeği sonrasında 20 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. Ulus Belediyesi zehirlenmenin yemekten kaynaklı olmadığını bildirdi.
Ulus Belediyesi tarafından dün akşam Kaldırım Mahallesi'nde iftar yemeği verildi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı iftar yemeğinin ardından 20 kişi rahatsızlanarak hastanelere kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan vatandaşlar tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ulus Belediyesi, olayla ilgili şu açıklamada bulundu:
"Belediyemizce 2 bin kişiye düzenlenen Kaldırım Mahallesi iftar programından sonra zehirlenme vakalarının asılsız olduğu, bu söylemlerin belediyemizi karalama ve yıpratmak adına söylendiği anlaşılmıştır. İlçe devlet hastanemize muayene için başvuran sayısı 20 kişiyi geçmemekte olup, yapılan tahliller sonucunda vakaların yemekten olmadığı tespit edilmiştir."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325