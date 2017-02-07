IF Wedding Fashion İzmir kapılarını açtı

İZMİR'de düzenlenen törenle '11'inci IF Wedding Fashion İzmir- Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı' açıldı. Açılış töreninde 'Zamansız' temasıyla düzenlenen 8. Gelinlik Tasarım Yarışması'nın final defilesi gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 7-10 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ev sahipliğinde Fuar İzmir’de açıldı. Açılışa, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, EİB Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Kızılgüneşler, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Başkanı Atınç Abay Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, şöyle ddedi:

"11'inci kez kapıları açıyoruz ve çok değişik organizasyonları birlikte izleyeceğiz. Ben 4 gün boyunca modanın kalbi Türkiye'deki gelinlik damatlık ve abiye fuarında atacak. Gelinlik üretiminin yüzde 70'ini İzmir bu fuar sayesinde üretiyor" diye konuştu.Fuarın bu yıl yüzde 25 büyüdüğünü ifade eden Kocaoğlu, "İzmir gelinlik damatlık ve abiye giyim fuarında geçen yıl 198 firma stant açmıştı. Bu yıl 227 firma stant açtı. Stantların toplam alanı 15 bin metrekareden 19 bin metrekareye ulaştı. Fuar yaklaşık 67 bin metrekare alanda etkinliklerini sürdürecek. Geçen yıl 6 ülkeden katılımcı varken, bu yıl 9 ülke katılıyor. Geçen yıl 23 bin 600 kişinin ziyaret ettiği fuarda bu yıl azımsanmayacak ölçüde artacağını bekliyoruz."

OTELLERDEKİ DOLULUK ARTTI

Katılımcıların otellerin doluluk oranlarını arttırdığını belirten Kocaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Otellerdeki doluluk oranı fuara olan ilgiyi göstermektedir. Fuar süresinde birbirinden önemli modacıların defilelerini izleyeceksiniz. Fuara katkı koyanlara sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. İiçinde yaşadığımız süreçte bu fuarın bu koşullarda yüzde 25-30 civarında büyümesi gerçekten büyük başarıdır. Önümüzdeki yıl daha iyi koşullarda barış içerisinde bu fuarı daha da büyüterek yapma isteğimizi buradan ifade ediyorum. Bütün katılımcılara bu fuarın bereket, canlılık getirmesini, işlerinin açılmasını bol kazanç sağlamalarını diliyorum."

EGSD Başkanı Atınç Abay, ise konuşmasında 11'inci kez kapılarını açan 4 günlük fuarda 30 bin ziyaretçiye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. 2016'da 17 milyar dolarlık ihracat yapıldığını belirten Abay, "Gelinlik ve abiyede İzmir önemli bir noktada. Kentin markalaşmasında bu fuarın önemi büyük" dedi.

Konuşmaların ardından 8. Gelin Tasarım Yarışması'nın final defilesi gerçekleştirildi. Bu yıl yarışmaya 120 tasarımcı 380 tasarımla katıldı. Finale kalan 15 tasarım gerçekleştirilen defilede katılımcılarla buluştu. Yarışmada, Mimar Sinan Üniversitesi Öğrencisi Amor Gariboviç'in tasarımı 1'inci seçilirken, İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencisi Ece Metiner'in tasarımı 2'nci, İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencisi Funda Civanoğlu'nun tasarımı ise 3'üncü oldu. Yarışmada birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin 500 lira, üçüncüye ise 5 bin lira ödül verildi. Törenin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu protokolle fuarı gezdi. Kocaoğlu'na gelinlik giyen küçük kızlar çiçek verdi.



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